دفن نفسه حي وعمل جنازة.. تصرف صادم من يوتيوبر - والسبب غير متوقع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

في تحدٍ خطير ومخيف، قضى مستخدم منصة التواصل الاجتماعي "YouTube" الشهير باسم "MrBeast" سبعة أيام في تابوت شفاف مدفونًا تحت الأرض.

اختار نجم وسائل التواصل الاجتماعي جيمي دونالدسون، المعروف باسم MrBeast، قضاء سبعة أيام تحت الأرض كجزء من أحدث أعماله المذهلة، لجذب متابعيه.

وفي بداية مقطع الفيديو الذي عرضه عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، ظهر اليوتيوبر وهو يرتدي بذلة، ومحمول في نعش شفاف بواسطة أشخاص، ثم وضعوه إلى الأرض على أحدث طراز، حيث كان التابوت مزودًا بالطعام والماء لبدء هذه الرحلة تحت الأرض.

ويحتوي التابوت أيضًا على كاميرات لتسجيل الفيديو والتأكد من عدم حدوث أي شيء.

استخدم اليوتيوبر مع أصدقائه حفارة لوضع 20 ألف رطل من الطين فوق التابوت، للتأكد من أنه تحت السطح. وقال MrBeast في الفيديو: "سأعهد بحياتي إلى هذا التابوت للأيام السبعة المقبلة". واستخدم جهاز اتصال لاسلكي للتواصل مع فريقه الموجود على السطح.

وبعدما خرج، عبر اليوتيوبر بيست، أن القيلولة الترابية لمدة سبعة أيام كانت مرهقة للغاية بالرغم من احتياطات السلامة.

وعلى الرغم من أن هذه الحيلة كانت تطوعا منه، إلا أنه انهار بالبكاء عند إخراجه من النعش. وزعم البعض من متابعيه، إنه قد يكون أصابته بعض الجلطات الدموية بسبب مكوثه تحت الأرض فترة طويلة.

في النهاية، حث مستر بيست، متابعيه على عدم تجربة هذا التحدي في المنزل. وقال: "هذه تجربة خطيرة للغاية ولا أوصي بها لأي شخص".

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