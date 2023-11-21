طريقة عمل القرص الطرية بالمنزل.. وجبة سهلة لأولادك في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

القرص الطرية، من الوصفات التي تحرص عديد من ربات البيوت على تحضيرها داخل المنزل من وقت لآخر، خاصة في أيام فصل الشتاء والدراسة، لسهولة تقديمها للصغار في وجبة الإفطار، إلى جانب الأطباق الخفيفة المختلفة كالجبن بأنواعه، أو حتى تناولها إلى جانب المشروبات الدافئة.

طريقة عمل القرص الطرية في المنزل

نوضح طريقة عمل القرص الطريقة في المنزل، حسب ما قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

• المقادير:

كيلو من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من السمنة.

باكو بيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

لبن رائب للعجن.

2 ملعقة كبيرة من الشمر.

2 ملعقة كبيرة من الينسون.

خطوات تحضير القرص الطرية في المنزل

- ابدئي أولى خطوات طريقة عمل القرص الطرية في المنزل، بخلط كل من السمنة مع الزيت والخميرة والسكر واللبن الرائب، واتركي الخليط عدة دقائق.

- فيما بعد قومي بخلط الشمر مع الدقيق والينسون والبيكنج بودر ورشة الملح.

- في الخطوة التالية يضاف خليط اللبن الرائب إلى خليط الدقيق، ويقلبوا جيدًا مع الماء، حتى تحصلي على قوام العجينة المطلوب.

- تغطى العجينة جيدًا بقماشة نظيفة، وتترك حتى تخمر من ساعة لساعتين على الأقل، ثم تقطع لكرات حسب الحجم المرغوب به.

- افردي العجينة ورصيها داخل صينية وقومي بعمل ثقوب بها باستخدام الشوكة، وادهني وجهها بالشمر واللبن الرائب.

- بعد الانتهاء من التقطيع تترك العجين حتى تتخمر مرة ثانية، ثم توضع داخل الفرن حتى تنضج تمامًا ومن ثم تُقدم.