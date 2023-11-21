واقعة صادمة - أم تقتل طفليها بسبب كلبها.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتكبت أم، من الولايات المتحدة الأمريكية، جريمة بشعة في حق أطفالها، بعدما أقبلت على قتلهما بسبب حبها الشديد لكلبها.

ووفق صحيفة ديلي ميل البريطانية، تواجه امرأة من ولاية بنسلفانيا تهمة قتل طفليها الصغيرين، اللذين عثر عليهما معلقين بطوق كلب في قبو منزلهما.

سعت ليزا سنايدر، 40 عامًا، إلى عدم المرافعة في تهمتين بالقتل من الدرجة الثالثة في سبتمبر 2019 بوفاة طفليها، برينلي البالغ من العمر أربع سنوات، وكونر البالغ من العمر ثماني سنوات.

في وقت مبكر من التحقيق، قررت الأم شنق أطفالها بسبب تعلقها الشديد بكلبها.

وفارق الطفلان الحياة بعد فصل أجهزة التنفس عنهما وتوفيا بعد ثلاثة أيام من العثور عليهما في المنزل الواقع في بلدة ألباني، على بعد حوالي 60 ميلا شمال غرب فيلادلفيا.

وستنتقل القضية الآن إلى المحاكمة، حيث تواجه سنايدر اتهامات بالقتل من الدرجة الأولى وتعريض الأطفال للخطر والتلاعب بالأدلة.

ورفض المدعي العام للمنطقة جون آدامز توضيح سبب موافقة المدعين على السماح لسنايدر بعدم الطعن في التهمة المخففة بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثالثة، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 20 إلى 40 عامًا.

وكانت سنايدر، قد أخبرت الشرطة أن ابنها تعرض للتنمر وكان يهدد بالانتحار، لكن السلطات اشتبهت على الفور في ادعائها بالانتحار، وقالت إنها لم تجد أي دليل يدعم ذلك.

وقالت السلطات إن سنايدر اعترفت أيضًا بالذهاب إلى متجر لشراء سلسلة كلب في اليوم الذي تم فيه العثور على الأطفال معلقين به.

وتم نقل الشابين إلى مستشفى قريب، حيث توفيا بعد فصلهما عن أجهزة التنفس بعد ثلاثة أيام.

وقال الطبيب الشرعي إن كلا الطفلين قُتلا شنقًا وحكم على الوفاة بأنها جريمة قتل.

بينما قال محاميها إن سنايدر كانت تعاني من اكتئاب حاد واضطراب الشخصية الحدية والاضطراب الانفصامي وأمراض عقلية أخرى وقت ارتكاب جرائم القتل، لكن ممثلي الادعاء أكدوا أنهم سيطالبون بعقوبة الإعدام.

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