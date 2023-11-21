7 علامات خفية تدل على نمو سرطاني في فمك- اكتشفها مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الفم هو نوع من السرطان يصيب بطانة الفم، بما في ذلك الشفاه واللسان واللثة والشفتين.

إذا اُكْتُشِف مبكرًا يمكن علاجه بسهولة، لذلك، من الضروري أن تكون على دراية بأعراضه التحذيرية.

فيما يلي، 7 علامات خفية تشير إلى انتشار ورم سرطاني في فمك، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

- قرحة لا تشفى

إذا كنت تعاني تقرحات في الفم، ولاحظت استمرارها لفترة طويلة، من الضروري الذهاب للطبيب المختص فورا.

- بقعة بيضاء في الفم

تشير البقعة البيضاء أو الحمراء داخل الفم إلى الإصابة بالسرطان، خاصة إذا كانت تؤثر في التذوق أو الكلام.

- تساقط الأسنان

تساقط الأسنان دون سبب واضح، من العلامات التحذيرية التي تنذر بسرطان الفم.

- كتلة داخل الفم

العلامة الأولى والأهم للأورام السرطانية هي نمو كتلة داخل الفم.

في مثل هذه الحالات، لا تنتظر حتى تختفي الكتلة من تلقاء نفسها، عليك الذهاب للطبيب فورا.

- ألم غير مبرر في الفم

يمكن أن يكون الألم غير المبرر في الفم علامة على عديد من الحالات الصحية الخطيرة، ولعل أبرزها السرطان.

- ألم الأذن

يسبب انتشار سرطان الفم إلى الأذن، الألم غير المبرر في الأذن.

- صعوبة البلع

يؤثر نمو الخلايا السرطانية في الفم على كل وظيفة طبيعية للفم من المضغ إلى البلع.

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