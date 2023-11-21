موظفة تضع الحشيش في تورتة وتقدمه لزملائها في العمل.. لن تتوقع ما حدث معهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

في واقعة غريبة، أرادت طاهية هولندية متقاعدة أن تودع زملاءها بطريقة خاصة، فقامت بطهي تورتة مملوءة بـ نبات القنب "الحشيش" كمفاجأة لهم.

عملت الطاهية المتقاعدة، وتدعى "ماريسكا" في أحد فنادق مدينة زيلاند بالدنمارك مع زملاؤها لفترة طويلة وأرادت أن تنفصل عنهم بطريقة لا تُنسى.

وفي آخر يوم لها في العمل، حييت زملاؤها وتركت لهم تورتة مفاجئة مع ملاحظة تنصحهم فيها بعدم تناولها إلا بعد ساعات العمل، لكن لسوء الحظ فإن بعضهم لم يستطع الانتظار، وفقا لموقع "odditycentral".

ولم يعلم اثنان من زملاء ماريسكا بوجود الحشيش في التورتة، فأكلوا بسرعة بضع شرائح، وبدأوا بعد ذلك في الشعور بالتعب الشديد والقيء وفقدان الوعي في نهاية الأمر.

وبعد الاستيقاظ، شعروا بالسوء الشديد لدرجة أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى المنزل واضطروا إلى قضاء الليلة في الفندق.

وأصيب آخرون بالغثيان مباشرة بعد تناول الحلوى والنوم لفترة طويلة من الوقت.

وترتب على ذلك إحالة ماريسكا إلى المحكمة، وأوضحت أنها لم تكن تنوي أبدًا إصابة زملاؤها بالمرض.

ولكن لم يقتنع القاضي بكلامها ووصف تصرفاتها بأنها "مزحة سيئة وخاطئة"، وقال إنه كان ينبغي عليها التفكير في العواقب المحتملة لأفعالها.

وحكم عليها بغرامة ودفع تعويض لزملائها قدرها 750 يورو (800 دولار).