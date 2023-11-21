بعد قدوم ‎أطفال غزة الخدج إلى مصر.. طبيب يوضح طريقة رعايتهم في المنزل

القاهرة - سمر حسين - صحة

طارد خطر الوفاة أطفال غزة الخدج في المستشفيات الفلسطينية، بعد أن قطع الاحتلال الإسرائيلي التيار الكهربي عن عدد كبير من المستشفيات، للتوقف أجهزة الأكسجين عن الحضانات، ولم يكن هناك بدائل لإنقاذ الأطفال من الموت، لذا كان على الأطباء والأهالي معالجتهم بشكل آخر في الخيام والأماكن التي نزحوا إليها.

ونستعرض معنى كلمة «خدج»، وأفضل الطرق لرعايتهم في المنزل بشكل عام، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

من هم الأطفال الخدج؟

بعد الحديث عن أطفال غزة الخدج عبر منصات التواصل الاجتماعي، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الأطفال الخدج هم الأطفال الذين ولدوا قبل الأسبوع 37 من الحمل، ويعتبروا من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة خلال الأسابيع الأربعة الأولى من عمرهم، ويرجع ذلك إلى إصابتهم بصعوبة في التنفس، وسوء التغذية وتنظيم درجة حرارة الجسم.

كيفية رعاية الأطفال الخدج في المنزل

قدمت منظمة الصحة العاليمة، عدد من النصائح التي يعد من الضروي للآباء والأمهات اتباعها، للاهتمام بالأطفال الخدج أو الرضع في المنزل، وتقليل خطر إصابتهم بالأمراض المزمنة أو خطر الوفاة، وهو ما يمكن اتباعه مع أطفال غزة الخدج:

1- مسج الطفل جيدا حتى يصبح جافًا ونظيفًا، وتأخير الحمام الأول لمدة 24 ساعة على الأقل.

2- المحافظة على دفء الطفل بطبقة أو طبقتين من الملابس، لأنهم يشعرون بالبرد أكثر من البالغين.

3- المحافظة على تغطية رأس الطفل بقبعة لتدفئته جيدا.

4- أهمية إجراء اختبار للطفل للتأكد من عدم وجود مشكلات في العين والسمع.

5- الحفاظ على جفاف الحبل السري، وعدم وضع أي شيء عليه، مثل المرهم.

6- ينصح بإبقاء الطفل والأم معًا في نفس الغرفة.

طرق رعاية الأطفال الرضع

قال الدكتور أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثه، لـ«هُن»، على هامش الحديث عن أطفال غزة الخدج، أن الأطفال الخدج أو الرضع تكون مناعتهم ضعيفة بشكل كبير، لذا فإن الاهتمام بهم في الأسابيع الأولى يعد أمرا ضروريا لا خلاف فيه، وفيما يلي نقدم أهم النصائح لرعايتهم بالطرق الصحيحة والمناسبة:

1- الاهتمام بتغذية الطفل بنظام غذائي صحي ومناسب.

2- الحرص على أن يحصل الطفل على نوم هادئ، بالإضافة إلى مراقبة وضع نومه باستمرار، مع التأكد من أن الصغير ينام على مرتبة صلبة بدون وسائد، وضعيه على ظهره، وليس على بطنه.

3- التقليل من زيارات طفلك الخارجية، حتى تحميه من الإصابة بالعدوى.

4- اتباع طريقة رعاية الكنغر في المنزل، وهي عبارة عن أسلوب حضن يبقي الطفل بالقرب من الصدر والقلب، مما يسمح للطفل بالنمو وقبول الرضعات بشكل أكثر كفائة.