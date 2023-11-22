هذا ما يحدث لكبار السن عند ممارسة العلاقة الحميمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت دراسة جديدة أجرتها كلية هوب في الولايات المتحدة الأمريكية إن ممارسة الجنس مرة واحدة في الأسبوع بين الأزواج المسنين يمكن أن يمنع خطر الإصابة بالخرف.

واختبرت كلية هوب في الولايات المتحدة القدرات المعرفية بما في ذلك الذاكرة ومهارات الانتباه لـ 1،683 شخصا يبلغون من العمر 62 عاما أو أكثر لمدة خمس سنوات.

ووجد الباحثون أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و 90 عاما والذين مارسوا الجنس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع سجلوا درجات عالية للغاية في إختبارات الدماغ في نهاية التجربة.

كما اقترح الباحثون أنه يمكن أن يساعد على تقليل خطر التدهور المعرفي بما في ذلك الخرف، وفق ما أورد موقع "تايمز ناو نيوز".

وأوضح الباحثون: "قد يكون هذا صحيحا بشكل خاص في الأعمار الأكبر سنا حيث يزداد الخمول البدني مع تقدم العمر وكبار السن لديهم معدلات عالية من السلوك المستقر، ومن ثم، فإن أي فوائد للدورة الدموية من ممارسة الجنس قد تكون مهمة في سن الشيخوخة جدا."

واستشهدت الدراسة التي نشرت في مجلة أبحاث الجنس بتجارب من كبار السن تصف حياتهم الجنسية بأنها ممتعة ومرضية للغاية، وقد أرجع العلماء ذلك إلى فوائد تخفيف التوتر من العلاقة الحميمة المسؤولة عن إطلاق هرمون المتعة، "الدوبامين".

كما أن الإجهاد يمنع التكوين الجديد للخلايا العصبية في الحصين، وهي منطقة من الدماغ مرتبطة بالذاكرة.

وقال البحث إن كبار السن الذين يستمتعون بالأنشطة الجنسية المرضية قد يعانون من انخفاض التوتر الذي قد يحمي بدوره تكوين الخلايا العصبية.

ما هو الخرف؟

يعرف الخرف بفقدان الذاكرة ومشاكل التفكير وعدم القدرة على الاستمرار في أنشطة العمل والحياة بشكل مستقل، وهناك عدة أنواع من الخرف.

مرض ألزهايمر هو الأكثر شيوعا بينهم، ولكن بالنسبة لما يصل إلى ثلث الأشخاص المصابين بالخرف، حتى بعض المصابين بمرض الزهايمر، فإن أمراض الأوعية الدموية هي السبب الرئيسي.

طرق أخرى لمنع التدهور المعرفي:

وفقا للخبراء، على الرغم من أن التدهور المعرفي أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر، إلا أن الأبحاث الطبية تكتشف أن المرض يبدأ في إحداث تغييرات في الدماغ قبل ذلك بسنوات عديدة.

وهناك العديد من الأسباب المرتبطة به، والتي تشمل التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يتطور تدريجيا إلى الخرف على مدار 25 عاما، تتضمن بعض الطرق للوقاية من الخرف ما يلي:

السيطرة على ارتفاع ضغط الدم.

الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم .

الإقلاع عن التدخين.

الحصول على وزن صحي.

ممارسة الرياضة والحصول على المزيد من النشاط البدني.