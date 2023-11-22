الامارات | سويسرا تعيد 3 مومياوات إلى «أصحاب الحق» في بوليفيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت سويسرا إلى بوليفيا أول من أمس، ثلاث مومياوات من العصر ما قبل الكولومبي، كانت محفوظة في متحف الإثنوغرافيا في جنيف.

وخلال احتفال أُقيم بالمناسبة، شدّدت مديرة المتحف كارين أييلي دوران، على أن المدينة تقوم بـ«لفتة كبيرة من الناحية الأخلاقية من خلال إعادة رفات بشري إلى أصحاب الحق، على غرار ما أقدمت عليه سنة 2014 نزولاً عند طلب شعب الماوري، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا».

ولأسباب «أخلاقية» أيضاً، لم تُعرَض خلال الحفل المومياوات الثلاث، والتي تعود إلى شخصين بالغين وطفل. ولم يرَ الصحافيون سوى الصناديق الكبيرة التي وُضعت في داخلها الجثث البشرية الثلاث المحنطة في وضعية قرفصاء، مع أغطية من الألياف النباتية.

ثم أُدخلت الصناديق إلى علب خشبية كبيرة، وضع عليها القنصل البوليفي في سويسرا ختماً يجعلها تُنقَل عبر الطائرة في «حقيبة دبلوماسية».