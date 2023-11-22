الامارات | سيف بن زايد يقدّم واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدَّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء إلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش في وفاة والدته، وذلك في مجلس العزاء بمنطقة سيح البريرات في رأس الخيمة.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمَّدها بواسع رحمته، ويُسكنها فسيح جناته، ويُلهِم أهلها وذويها الصبر والسلوان.