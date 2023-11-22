الامارات | «بيت الحكمة» يستضيف معرض «البرتغاليون على أرض الخليج»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في محطة جديدة، تحل 60 قطعة أثرية تروي تاريخ البرتغاليين بمنطقة الخليج، إذ يستضيف بيت الحكمة معرض جامعة كويمبرا «البرتغاليون على أرض الخليج (1507-1650).. رحلة متعاقبة عبر التاريخ»، بعد انتهاء مشاركته في معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الماضية. افتتح المعرض في بيت الحكمة المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أحمد عبيد القصير، والمديرة التنفيذية لبيت الحكمة مروة العقروبي، والباحث بجامعة كويمبرا والمنسق الرئيس للمعرض روجر لي دي خيسوس. ويصطحب المعرض - الذي يتضمن قطعاً مهمة من بينها اسطرلاب نادر يعود للقرن الـ17 وخريطة للخليج العربي رُسمت في عام 1571 - الزوار في رحلة مكونة من سبعة أقسام تبدأ من ميناء مدينة لشبونة البرتغالية التي أبحرت منه السفن إلى آسيا والخليج العربي، مع وصف لمعالم المدينة وأشكال السفن والرحلات الاستكشافية البحرية من خلال استعراض مخطوطات وكتب وخرائط وأدوات بحرية.

ومن خلال مجموعة من الكتب القديمة والمخطوطات والنقوش والمراسلات والأعمال الفنية، يبرز المعرض موضوعات متنوّعة من بينها وصول البرتغاليين إلى البحار والأراضي الخليجية، وكذلك حركة التجارة والفنون والتبادل الثقافي بين البرتغال والخليج ومدى اهتمام البرتغاليين باقتناء الخيول واللؤلؤ من منطقة الخليج، كما يبدو في لوحة زيتية معروضة تعود إلى عام 1553، رسمها كريستوفاو دي مورايس لأميرة النمسا جوانا وهي ترتدي في شعرها حِلية مُرصعة بحبات اللؤلؤ، للإشارة إلى أهمية لآلئ الخليج وروعتها.

ويستمر المعرض برعاية هيئة الشارقة للكتاب، حتى 26 يناير 2024.