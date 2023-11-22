عاجل.. تفاصيل الحالة الصحية لماما نجوى إبراهيم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

صديقة الأسرة المصرية، ماما نجوى إبراهيم الأطفال، ألفاظ عدة أطلقت عليها تدل على المكانة الكبيرة لها في القلوب، فمنذ سنوات ولها الكثير من برامج الأطفال والأعمال السينمائية الهامة التي لها قيمة كبيرة، وعاشت في قيم السينما والأسرة، وما زالت في الذاكرة حتى الآن، مما دعا الجميع قلقين متطلعين للاطمئنان على الحالة الصحية لها بشأن ما تعلق بمرضها.

الحالة الصحية لماما نجوى إبراهيم

تصدرت الإعلامية الكبيرة نجوى إبراهيم، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثها عن الحالة الصحية لها، فطالما كان لها باع كبير في قلوب جماهيرها من نشر القيم في الأفلام والبرامج، وكانت قد صرحت على الهواء معاناتها مع مرض السرطان، وأكدت أنها تعاني من بعض الوعكات الصحية: «أنا عندي سرطان وعملت 7 آلاف عملية»، وتعرب عن موعد قرب وفاتها، ما أثار قلق محبيها، وكان ذلك ردًا على بعض الانتقادات التي وجهت لها بشأن اعتزالها: «سني 80 سنة وعندي سرطانات وهعتزل».

وقالت خلال حديثها لـ«الوطن»، إن حالتها الصحية مستقرة وأنها بخير إلى الآن، معربة عن استيائها الشديد من تلاحق الانتقادات لها، وأنها لا تريد أخبار بشأن حالتها تزيد من شدة مرضها: «الحالة الصحية الآن مستقرة وأنا بخير الحمد لله».

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دعم الفنانين لماما نجوى

وتضامن معها الكثير من الفنانين، للاطمئنان على الحالة الصحية لماما نجوى إبراهيم، الفنان نبيل الحلفاوي أعرب عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «X»: «إلى الإعلامية المتألقة دوما السيدة نجوي إبراهيم، مينفعش أنا أقول ⁧‫ماما نجوى، من يوجه لكِ انتقادات، ليسوا إلا نقطة في بحر جمهورك المحب الكريم، ولا يستحقوا منك اهتمام».

وحرص الفنان صلاح عبد الله، على دعم الفنانة والإعلامية نجوي إبراهيم، في أزمتها والحالة الصحية التي تتعرض لها، بشأن الانتقادات بسبب سنها ومرضها، على منصة الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «ومن كتر حبي فيكي واحترامي وتقديري ليكي غنتلك، ‏بإذن الله ليلة جميلة، مع ماما نجوى في بيت العيلة».

أما الفنانة لقاء الخميسي، فأعلنت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «أنتِ ست الكُل وست الستات الأستاذة الجميلة اللي أبهجت قلوبنا سنين وجمالك لا يوصف جمال قلبك وجمال روحك ووجهك ولا يهمك من أي مريض محروم من الحُب»، وذلك لدعم الحالة الصحية لنجوى إبراهيم.

سبب لفظ ماما نجوى إبراهيم

بدأت نجوى إبراهيم مسيرتها الفنية بالعمل كمذيعة في التلفزيون المصري عام 1963، وأدخلت شخصية بقلظ في برامج الاطفال، وبالتالي حصدت لقب ماما نجوى، وأعربت حنان حسين، إحدى الأمهات خلال حديثها، لـ«هُن»: «كانت بنتي تصحى الصبح عاوزة بقلظ وماما نجوى، أجمل حاجة كانت بتسمعها وكسبتها قيم جديدة».