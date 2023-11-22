للسيدات.. عامل خطر غير متوقع يزيد خطر الإصابة بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - يتردد بين الناس من حين لآخر أن حجم الثدي يؤثر على خطر الإصابة بسرطان الثدي. فهل هذا صحيح؟

قال مياسنيكوف،: "لا توجد علاقة بين حجم الثدي وخطر الإصابة بالسرطان. لأن حجم الثدي يعتمد على عوامل هرمونية وجينية، ولا علاقة له ببنية الثدي أو تكوينه".

وأضاف: "لكن من جانب آخر، في حالة كبر حجم الثدي، قد لا تكون جميع التغيرات المرضية الحاصلة فيه مرئية بوضوح، مما قد يؤدي إلى تأخر التشخيص".

وأشار مياسنيكوف إلى عامل خطر غير متوقع، وهو أنه وفقا للبيانات الإحصائية، عندما يكون طول المرأة 175 سم وأكثر، يزداد خطر إصابتها بسرطان الثدي، وفقا لما جاء بوكالة "فيستي رو"

وأوضح: "لا يعرف السبب حتى الآن، ولكن ربما تؤثر التغيرات الهرمونية في ذلك".

كما أكد، أنه يجب على النساء الانتباه إلى التغيرات التي تطرأ على الثدي، بغض النظر عن حجمه. كما يجب عليهن إجراء الفحوصات الدورية للثدي، وخاصة النساء اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عامًا.