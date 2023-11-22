غير متوقعة.. مخاطر صحية خطيرة للشموع المعطرة في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - تستخدم الشموع المعطرة في كثير من المنازل لإضفاء أجواء رومانسية أو ممتعة، ولكن قد تحمل هذه الشموع مخاطر صحية خطيرة، حسبما حذرت الدكتورة الكسندرا فيلييفا، طبيبة الأمراض الرئوية في جامعة القاهرة.

قالت الدكتورة فيلييفا إن الشموع المعطرة قد تحتوي على مواد عضوية متطايرة خطرة، مثل الفثالات والبنزول والفورمالدهيد وغيرها. ويمكن أن تسبب هذه المواد تهيجًا للجهاز التنفسي، وتفاقم أعراض الربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى. كما أن بعض هذه المركبات سامة ويمكن أن تتراكم في الجسم، ما يسبب تلف الخلايا وحصول طفرات.

وأضافت أن استخدام الشموع المعطرة لفترة طويلة يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما فيها السرطان. لأن الفثالات يمكن أن تعطل عمل منظومة الغدد الصماء، ما يؤدي إلى اضطرابات هرمونية. كما يمكن أن تسبب الشموع المعطرة الصداع والتعب وقلة النوم وضعف الإدراك، وفقا لما جاء بـ صحيفة "إزفيستيا" الروسية.

وأشارت الطبيبة إلى أن أخطر مكونات الشموع المعطرة هو ثنائي إيثيل الفثالات (Diethyl phthalate) - الذي يستخدم لتركيز رائحة العطر. هذه المادة الكيميائية يمكن أن تسبب مشكلات تتعلق بالوظيفة الإنجابية. لذلك فإن الشموع الأكثر أمانا للصحة هي تلك المصنوعة من فول الصويا أو شمع العسل مع إضافة الزيوت الأساسية.

وأوضحت أن حتى المنتجات التي تتكون بالكامل من مكونات طبيعية، مثل البخور، يمكن أن تكون خطيرة لأنها في أثناء احتراقها يمكن أن تتكون مركبات كيميائية ضارة بالصحة. وتوصي الطبيبة باستخدام هذه المنتجات لفترات قصيرة وفي أماكن ذات تهوية جيدة.