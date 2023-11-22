علامات التوحد عند الرضع.. اضطرابات وحالة واحدة خطيرة احذريها

القاهرة - سمر حسين - ماما

علامات التوحد عند الرضع، تريد أن تعرفها الكثير من الأمهات، إذ أنه مع مرور كل يوم تظهر كثير من حالات الإصابة به للأطفال على مستوى العالم، إذ أن هذا المرض يؤثر بصورة كبيرة على مهارات التواصل عند الطفل، كما أنه مؤخرًا توصل عدد من الباحثين إلى أن هذا سببه أن هناك خلل في الإشارات الدماغية التي تؤثر على الاتصال المباشر، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، أعراض التوحد حتى إذا ظهرت أعراضه تتوجهين إلى الطبيب فورًا.

متى تظهر أعراض التوحد عند الرضع

أوضح أحمد الحسيني، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن التوحد يُصاب به الطفل بسبب طفرات جينية، وتبدأ أعراض التوحد بالظهور منذ السنتين الأوليتين: «التوحد مرض يصيب الأطفال والكبار، والأشكال البسيطة من أعراض المرض لا يمكن تمييزها، لكن في بعض الأعراض الشائعة إللي بتظهر على الطفل»، ونقدمها لكم للرد على كيف اعرف أن الرضيع يعاني من التوحد.

علامات التوحد عند الرضع

وفق ما نقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية، كشف الخبراء الاتصال من العلماء البريطانين، إنه توجد علامة في العين تدل على الإصابة بمرض التوحد، إذ يصبح لديه خلل في الجزء المسؤول بالدماغ البشري عن حركات العين والانتباه المكاني، وعبر الحسيني أن انحراف العين هي أخطر حالة تحدث للأطفال، وأبرز علامات التوحد عند الرضع.

ما هي علامات التوحد عند الرضع؟

حسب ما ذكرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتمثل علامات التوحد عند الرضع في التالي:

- الشعور بصعوبة الانتقال من نشاط لآخر بسهولة.

- الاستغراق في التفاصيل، فضلًا عن ردود الفعل غير الاعتيادية.

- لا يفضل مريض التوحد الاتصال البصري المباشر.

إصابة طفلك بالتوحد، رصدها موقع «مايو كلينك»، المتخصص في شئون الصحة، وتتمثل في التالي:

- اضطراب المهارات الاجتماعية أحد علامات التوحد عند الرضع

- مريض التوحد لديه عدم استجابة عند مناداة أحد له، ويبدو وكأنه لا يسمع محدثه.

- يُرفض العناق دومًا، ويظهر دومًا وكأنه لا يُدرك مشاعر الآخرين ولا تهمه.

- منفرد بعالمه الشخصي، ولا يبدأ الكلام مع طفل أخر.

- لا يبدأ قول أي كلمات أو جمل، لأنه معتاد على الاتصال البصري، ومعتمد على إصدار أصوات غريب بنبرات تكرار بعض الكلمات أو المصطلحات.

- تنفيذ بعض الحركات المفاجأة مثل الهزاز أو الدوران.

- الحساسية بشكل مبالغ للضوء أو للصوت، معاناة من الصعوبات عندما يُطلب منهم مشاركة تجاربهم مع الآخرين.

- فقدان القدرة على التعبير عن مشاعره أو فهم مشاعر الآخرين.

- الانزعاج والبكاء بشدة عند تغيير الروتين المعتاد.

علاج التوحد عند الرضع

أضاف «الحسيني»، أنه من الضروري الالتزام بروتين منظم إذ يميل الأطفال المصابون بمرض التوحد إلى إتباع روتين منتظم بشدة، وهو أحد أهم علاج التوحد عند الأطفال، ومن الممكن القيام بأنشطة محددة، لدفع خطورة قلة تفاعل الأطفال مع البيئة المحيطة، لأن تلك الأمور تزيد من خطر إصابته بالتوحد.

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وهو ما اتفق معه جمال فرويز، أخصائي الطب النفسي، خلال حديثه لـ«هن»، إذ عبر أنه يجب عند ظهور أعراض التوحد عند الرضع القيام بالأنشطة التي تحفز الحركة عن الطفل: «عند ظهور أعراض التوحد عن الطفل الرضيع لازم الأم تستعين بالأنشطة ببرنامج الصور وأنها تفرجه على صور مختلفة كمان ده هيعزز أن تكتشف شخصية طفلك لدفع سلوك التوحد العدواني والعنيف عند الطفل، كما يساعد هذا العلاج على تحسين التواصل اللفظي وغير اللفظي للطفل».