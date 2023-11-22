احذر.. فرشاة الأسنان قد تنقل مرض قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت مجموعة من الخبراء من أن تبادل فرشاة الأسنان وشفرات الحلاقة قد يؤدي إلى انتقال فيروس التهاب الكبد C، وهو مرض خطير يمكن أن يسبب تلف الكبد والسرطان وحتى الوفاة.

قال الخبراء إن فيروس التهاب الكبد C ينتقل عن طريق ملامسة الدم الملوث بالفيروس، ويمكن أن يحدث ذلك من خلال مشاركة الإبر وغيرها من معدات تناول الأدوية، أو من خلال مشاركة فرشاة الأسنان وشفرات الحلاقة، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وأوضح الخبراء أن احتمال انتقال الفيروس عن طريق فرشاة الأسنان والشفرات منخفض نسبيًا، ولكنه لا يزال موجودًا. ففي حالة فرشاة الأسنان، يمكن أن يحدث انتقال الفيروس إذا كان الشخص المصاب بالمرض لديه جروح في اللثة، حيث يمكن أن ينتقل الدم الملوث بالفيروس إلى فرشاة الأسنان التي يستخدمها شخص آخر.

أما في حالة شفرات الحلاقة، فيمكن أن يحدث انتقال الفيروس إذا كان الشخص المصاب بالمرض لديه جروح مفتوحة على الجلد، حيث يمكن أن ينتقل الدم الملوث بالفيروس إلى الشفرة التي يستخدمها شخص آخر.

وأضاف الخبراء أن خطر انتقال فيروس التهاب الكبد C عن طريق فرشاة الأسنان وشفرات الحلاقة يكون أعلى في حالة الأشخاص الذين يسافرون إلى البلدان التي ترتفع فيها معدلات الإصابة بالفيروس، مثل الصين واليابان وإيطاليا وإسبانيا.

وخلص الخبراء إلى أن أفضل طريقة لتجنب انتقال فيروس التهاب الكبد C هي تجنب مشاركة فرشاة الأسنان وشفرات الحلاقة مع الآخرين.