علمي طفلك يتعامل إزاي مع المطر.. «احذري الصعق الكهربائي»

القاهرة - سمر حسين - صحة

هطول الأمطار يمكن أن يؤدي إلى كثير من المشكلات، وأكثر فئة تتعرض للخطر هي الأطفال الصغار، في ذهابهم وإيابهم، خاصةً في موسم المدارس خلال هذه الفترة، إذ أنه من المتوقع هبوط الأمطار في بعض المحافظات على مدار الأيام القادمة، لذلك يجب أن تعلمي طفلك كيفية التعامل مع الأمطار المفاجئة، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، الإسعافات الأولية للتعامل مع الأمطار.

لحماية نفسك وعائلتك.. دليلك للتعامل مع سقوط الأمطار

أوضحت باكينام محمد، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية، ومدربة الإسعافات الأولية، لـ«هُن»، أن تعامل الأطفال مع الأمطار يجب أن يكون بحرص خلال فصل الشتاء، وذلك من خلال: «البقاء على مستوى مرتفع عن سطح الأرض، وعدم ترك الملابس تلمس مياه الأرض والمواد الكيميائية».

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الإسعافات الأولية للتعامل مع الأمطار

وقدمت «محمد»، بعض النصائح تمثلت في التالي:

تنظيف المناطق الملامسة لمياه الأمطار والمياه والصابون، ثم بالكحول

- علمي طفلك الحذر والابتعاد عن ملامسة الأسلاك الكهربائية.

- عدم الاقتراب من الأسلاك المتدلية من أعمدة الإنارة.

- حتى لا تتعرض للصعق الكهربائي أثناء نزول المطر الغزير، يجب السير فى منتصف الطريق أو الصعود على الرصيف.

- ارتدِاء غطاء وجه مناسبًا أو قناعًا للوجه.

- ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

أمطار وعواصف.. كيف تحمي طفلك من الطقس السيئ؟

وفقًا الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، عبر أنه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة الأطفال خلال الأمطار، من خلال التالي:

- فتح النوافذ قبل النزول ليعتاد الأطفال على الجو الخارجي.

- غسل اليدين باستمرار طوال اليوم.

- استخدام معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار البيكتريا.

- غسل الوجه والرقبة والأرجل بماء مباشر من الصنبور.

- تغير جميع الملابس بأخرى نظيفة بعد تنظيفها من مياه الأمطار.

عدد قطع الملابس أثناء الأمطار

أوضح عفيفي السيد، أخصائي طب الأطفال، خلال حديثه، لـ«هُن»، أن عدد القطع اللازمة ارتدائها عند سقوط الأمطار قطعتين زيادة عن الملابس الصيفية، والاعتدال حتى لا يتعرق الطفل: «حسب المراحل العمرية مثلًا 3 أشهر اختيار ملابس قطنية زيادة ثلاثة قطع، بعد ثلاثة أشهر الطفل يرتدي ملابس مثل الكبار، من عمر 3 سنوات الاهتمام بالملابس الثقيلة خاصةً مع المدارس».