ما علاقة البطيخ بدعم أهل غزة؟.. تيكتوكر شهيرة تفجر مفاجأة

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي في إبادة جماعية حقيقية على شتى مختلف المناطق في قطاع غزة، منذ بداية السابع من أكتوبر وحتى الآن وهو ما يصل لأكثر من 46 يوما، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ساندتها معظم الدول الأوروبية ماديا ومعنويا، وذلك من خلال منعها العديد من الأشخاص من التعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية أو حتى كتابة المنشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم تلك التحديات والتضييقات التي يواجهها مناصرو أهل غزة حول العالم، إلا أن أشهر رواد مواقع السوشيال ميديا استطاعوا أن يجدوا مخرجا لمساعدة القطاع وأبنائه بطريقة غير مباشرة، واستطاعت فاكهة «البطيخ» أن تحتل مكانة مهمة في تلك الفترة وحتى الآن، إذ انتشر فلتر البطيخ وأثار حالة واسعة من الجدل عبر تطبيق الفيديوهات الشهير «تيك توك»، حيث إن هذا الفلتر ساعد في جمع آلاف الدولارات في أيام معدودة، والتي تم استخدامها لدعم الفلسطينيين بالتزامن مع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الـ 7 من شهر أكتوبر الماضي، وتساءل عدد كبير من الأشخاص عن علاقة فلتر البطيخ بدعم القضية الفلسطينية ومساندة أهل غزة.

أوضحت مجلة «ذا تايمز»، أن فلتر البطيخ الهدف الأساتي منه هو دعم ومساندة الاهالي والمدنيين في قطاع غزة، وذلك خلال الغارات المتعددة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وخلف آلاف من الشهداء والمصابين، فضلا عن ملايين من النازحين والمفقودين تحت الأنقاض حتى الآن.

وقرر عدد كبير من مستخدمي تطبيق مشاركة الفيديوهات «تيك توك» تحميل فلتر البطيخ، الذي وصل عدد المشاركن فيه حتى الآن 12 ألف شخص، وبدأ هذا الأمر جوردان جونسون، الباغة من العمر 27 عامًا، التي تعد من أشهر صانعي المحتوى على منصات الإنترنت المختلفة، وأوضحت عبر مقطع فيديو نشرته أنها تحاول أن تقدم أي مساعدة للأطفال والنساء في غزة من خلال التبرعات التي ستحصل عليها من الفلتر، الذي ُاستخدم في أكثر من 6 ملايين مقطع فيديو، وحقق أكثرمن 14000 دولار.

@xojourdanlouise Replying to @Jourdan // more on the effect creator rewards program… #effecthouse #watermelon #watermelonfilter #creatorrewards #blackgirlsintech #augmentedreality #socialchange #filterforgood Airplane - Cleo Sol