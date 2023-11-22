4 أخطاء شائعة ترتكبها الفتيات عند شراء الذهب.. خليكي واعية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من الفتيات خاصة المقبلات على الزواج، لا تعرف كيف تختار قطعة الذهب التي تناسبها، فعندما تبدأ البحث بما يناسب إمكانياتها المادية، تقع في الكثير من الأخطاء المختلفة، التي تندم عليها فيما بعد، لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية أكثر الأخطاء التي تقع معظمهن فيها، وذلك بحسب ما ذكره موقع «blacktreelab».

اختيار مقاس خاتم الذهب الخاطئ

تعتبر من أشهر الشائعات التي تقع فيها الفتيات هي اختيار مقاس الخاتم غير مناسب لها، الخاطئ، ويجب اختياره بشكل شخصي، فلا يفضل الاسترشاد بالحجم القديم للخاتم السابق، مع الأخذ في الاعتبار الخصائص الفردية التي تختلف من شخص لآخر، فبعض الفتيات يعانين تورم الأصابع في الصباح والمساء، وكذلك في الطقس الحار، فيجب أن تحرصي على مراعاة هذه العوامل عند اختيار حجم الخاتم.

وجود اختلاف كبير بين السعر والجودة

عادة ما تتسرع الفتيات في اختيار قطع الذهب أو المجوهرات ويكون سعرها باهظ الثمن، ولكن على الجانب الآخر، يكون غير متطابق مع جودته، فيمكن أن يصدأ بسرعة أو أن يكون غير أصلي، فيمكن ان يخدع البائع الفتيات اللاتي يغريهن لمعان المعدن ولن يسألن عن تركيبته.

عدم التحقق من المعدن

عند الرغبة في شراء إحدى قطع الذهب أو إذا كانت الإمكانيات المادية بالنسبة للبنت أفضل، فتختار المجوهرات، يجب التحقق أولاً من المعدن الذي تصنع منه، بالإضافة إلى أن البائع يمكن أن يستغل جهلها بهذا الأمر، وبالتالي يخدعها، فمثلا الفضة تتكون من 92.5 % فقط من الفضة النقية، بينما تشكل المعادن الأخرى 7.5 %.

اختيار القطعة المناسبة لإطلالات

يجب أن تحرص السيدات أو الفتيات، أن تكون قطعة الذهب التي يرغبن في شرائها مناسبة لمختلف الإطلالات أو المناسبات المتنوعة لديهن، بدلا من شراء أكثر من واحدة مكلفة وباهظة الثمن، لذا اختاري شيئا يمكن ارتدائه في أي مكان.