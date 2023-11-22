لهذه الأسباب.. فئات ممنوعة من تناول البازلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - حذرت الدكتورة يلينا باريتسكايا أخصائية أمراض المناعة والحساسية، من أن تناول البازلاء قد يكون ضارًا لفئات معينة من الأشخاص، وذلك بسبب احتوائها على مادة البيورينات التي تزيد من مستوى حمض البوليك في الجسم.

قالت الدكتورة باريتسكايا، إن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في عملية استقلاب البيورينات، مثل كبار السن ومرضى التهاب الكلى والتهاب المرارة وقرحة المعدة والتهاب الوريد الخثاري، يجب عليهم الحد من تناول البازلاء.

وأضافت أن البازلاء قد تسبب أيضًا مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من التهاب القولون ومتلازمة القولون العصبي والبواسير، وكذلك النساء الحوامل، التقليل من تناولها.

وأكدت الدكتورة باريتسكايا أن البازلاء طعام صحي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، ولكن يجب تناولها باعتدال لتجنب الآثار الجانبية المحتملة.