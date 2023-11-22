ماما نجوى والأطفال.. كيف أثرت شخصية «بقلظ» في تربية جيل كامل؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ارتبطت الفنانة نجوى إبراهيم بذكريات الطفولة لأجيال عدة، وتصدرت الترند في الساعات القليلة الماضية بسبب إعلانها عن إصابتها بمرض السرطان، من خلال كلمات مؤثرة ورسالة مؤثرة سرعان ما انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول الحديث عنها لرسائل دعم، استعادوا فيه ذكرياتهم معها وشخصية «بقلظ» التي قدمت من خلالها رسائل تربوية وقيم انتشرت بين الصغار والكبار.

علاقة ماما نجوى بتربية الأطفال

بين عشرات الأطفال ظهرت الإعلامية نجوى إبراهيم في أول أعمالها في برنامج «عصافير الجنة» تعلمهم أهمية النظافة، وكان هذا في إحدى الحلقات التي كان يعرضها التلفزيون المصري لسنوات طويلة، ومن خلال المواقف المتكررة تعلم الصغار كل يوٍم قيمة جديدة تؤثر في تربيتهم، قائلة:«أيه رأيكوا المكان نضيف ولا مش نضيف، أنا شايفة إنه مش نضيف أوي لأن دبدوب ظبطه وهو ماسك الورق ويقطع فيه، أحلى حاجة في البيت إنه يبقى نضيف، كلكوا بتنضفوا البيت عندكوا مين فيكوا بيعرف يكنس»، وعندما أجاب عليها الصغار بأنهم ينظفون بيوتهم ويقومون بعمل الوجبات، وبهذة الطريقة سرعان ما كانت تدخل القلب.

وقالت الدكتورة داليا الحزاوي، الخبيرة الأسرية لـ«هن» إن تلك النوعية من البرامج التي كانت تقدمها الإعلامية نجوى إبراهيم، مثل برنامج صباح الخير الذي كان يقدمه معها «بقلظ» بالطبع تؤثر في تشكيل وعي الأطفال، وكان لها جمهور كبير، ومازال هناك كبار يتابعونها، والرسائل التي كانت في كل حلقة كانت تقدم بشكل تربوي.

علاقة حب المشاهدين وماما نجوى

وخلال حديثها لـ«هُن» قالت جميلة سالم، إحدى الأمهات في عمر الأربعين حاليًا، وكانت من الأطفال الذين تابعوا برامج ماما نجوى إبراهيم: «أنا كنت بحب رسايل ماما نجوى وبقلظ جدًا، وبحكي لأولادي عنها وبنتفرج عليها، ماما نجوى دي حبيبة قلبي وبعد مرضها حابه أوجه لها رسالة إننا بنحبها وبندعيلها تبقى كويسة».

وعبر صفحتها على «فيسبوك» شاركت إسراء حامد إحدى الفيديوهات القديمة لنجوى إبراهيم في أحد حلقات «صباح الخير» مع بقلظ، قائلة: «يا حبيبتي يا ماما نجوي.. ألف سلامه عليكي»، وعلقت أخرى قائلة:«ماما نجوى إنتى من أجمل الحاجات إللى حصلت فى حياتنا، أنتى الزمن الجميل اللى كانت الضحكه رايقه فيه من القلب و القلوب كانت صافيه، سامحينا لأن الزمن للأسف تغير».