فقد النطق والحركة.. اعرف سبب وفاة «صلاح» شقيق الفنان شريف رمزي

القاهرة - سمر حسين - صحة

أكثر من عامين عانى فيهما المنتج الشهير صلاح رمزي من أمراض التهاب أنسجة المخ، تطورت إلى وجود خراج، أودى به لفقدان النطق والحركة والدخول في غيبوبة، شهدت تدهور حالته الصحية، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، لتنتهي معاناته مع المرض، وفقًا لما أعلنه شقيقه الفنان شريف رمزي.

وفاة صلاح رمزي شقيق شريف رمزي

ودون شريف رمزي، عبر حسابه الشخصي بـ«إنستجرام»: «البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له».

فقد النطق والحركة.. ما سبب وفاة صلاح رمزي؟

مرض خطير أصاب المنتج الراحل، وخضع لعمليتين جراحيتين في غاية الدقة بالمخ والعمود الفقري، وأصيب بغيبوبة منذ شهر أغسطس العام الماضي 2022، وسبق وكشف الفنان شريف رمزي، في تصريحات سابقة، عن مرض شقيقه.

ما هو مرض صلاح رمزي؟

والتهاب أنسجة المخ، أوالتهاب الدماغ يحدث عادًة بسبب العدوى الفيروسية والالتهاب المناعي الذاتي أو العدوى البكتيرية ولدغات الحشرات وغيرها، فعادًة ما يحدث بسبب مهاجمة الجهاز المناعي للدماغ، وفي بعض الأحيان يكون السبب مجهولاً، ويشكل التهاب أنسجة المخ خطرًا على الحياة في بعض الحالات، وفقًا للموقع الطبي webmd.

أعراض التهاب أنسجة المخ. تصل للغيبوبة

تختلف الأعراض من شخص إلى آخر، لكن هناك بعض الأعراض المتشابهة، مثل:

الصداع.

الحمى.

آلام في العضلات أو المفاصل.

الإرهاق أو الضعف.

نوبات الصرع.

فقدان الإحساس أو عدم القدرة على تحريك أجزاء معينة من الوجه أو الجسم.

حركات غير منتظمة.

ضعف في العضلات.

مشكلات في الكلام أو السمع.

فقدان الوعي، بما في ذلك الغيبوبة

تغيرات في الشخصية.

فقدان الذاكرة.

الذهان.

الإصابة بالهلاوس في بعض الأحيان.

نوبات الصرع.

تغيرات في الرؤية.

مشكلات في النوم.

ضعف في العضلات.

فقدان الإحساس.

مشكلات في المشي.

حركات غير طبيعية.

مشكلات الأمعاء.

شريف رمزي يدعم شقيقه

وفي يناير الماضي، نشر «شريف رمزي» مجموعة صور تجمعه بشقيقه عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «النهاردة عيد ميلاد حبيبي قلبي وأخويا الصغير صلاح ودي السنة الوحيدة من يوم ما اتولد اللي مش عارف أكلمه أعيد عليه فيها، وأقوله كل سنة وأنت طيب لأنه للأسف ما زال في الغيبوبة اللي دخلها من 6 أشهر.. فبعد إذنكم بطلب من الجميع الدعاء له بالشفاء، كل سنة وأنت طيب يا حبيبي يا صلاح وعقبال مليون سنة.. بحبك ومفتقدك قوي».