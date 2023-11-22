احذر.. العطش المفرط قد يكون علامة على مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - حذر خبراء من أن العطش المفرط قد يكون علامة على الإصابة بمرض السكري، أو مقدمات السكري، وهو حالة تسبق الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

وأوضح الدكتور آنو جايكواد، استشاري أمراض السكري وطب الشيخوخة في مستشفى DPU الخاص التخصصي الفائق في بيون، أن العطش المفرط يحدث عندما يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد في الدم عن طريق طرحه في البول، وهذه العملية تسبب فقدان الماء، مما يؤدي إلى الشعور بالعطش.

وأشار الدكتور جايكواد إلى أن العطش المفرط قد يكون أحد أعراض مرحلة ما قبل السكري، والتي يمكن أن تشمل أيضًا كثرة التبول وعدم وضوح الرؤية.

وأضاف أن العطش المفرط قد يكون أيضًا علامة على أمراض أخرى، مثل:

أمراض الكلى

أمراض الغدة الدرقية

الحمل

بعض الأدوية

وأوصى الدكتور جايكواد الأشخاص الذين يعانون من العطش المفرط بمراجعة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراءه.

نصائح لتقليل العطش المفرط

شرب الكثير من الماء والسوائل الأخرى

تقليل تناول السكريات والكربوهيدرات المكررة

ممارسة الرياضة بانتظام

فقدان الوزن الزائد