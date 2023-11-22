هل النظام الغذائي الصحي لطفلك يساعد في نموه أسرع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تنمو أجسام الأطفال بسرعة كبيرة في مرحلة الطفولة، حيث يتضاعف وزن الطفل 3 مرات بحلول عامه الأول، ويتباطأ معدل النمو بعد عمر سنة، وقد يحدث على دفعات طوال فترة الطفولة والمراهقة والبلوغ.

وخلال هذه الفترات، يحتاج الأطفال إلى تناول غذاء كافٍ لتوفير العناصر الغذائية والطاقة اللازمة للنمو، وذلك لأسباب عديدة، منها:

بناء الهيكل العظمي: يتم بناء ما يقرب من نصف كتلة الهيكل العظمي للبالغين خلال فترة المراهقة، لذلك يحتاج الأطفال إلى تناول غذاء غني بالكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى لضمان نمو عظام قوية وصحية.

نمو الدماغ: يتأثر نمو دماغ الطفل بجودة النظام الغذائي، ويمكن أن يؤدي سوء التغذية أثناء نمو الجنين، وفي بداية حياته إلى خفض درجات معدل الذكاء واضطرابات التعلم.

منع السمنة: يعتبر النظام الغذائي الصحي من أهم وسائل منع السمنة لدى الأطفال، وما يترتب عليها من أمراض مزمنة لاحقاً، مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.

تأسيس عادات غذائية صحية: تؤسس التغذية الصحية خلال الطفولة لعادات التغذية التي تستمر طوال العمر، لذلك من المهم أن يتعلم الأطفال منذ الصغر أهمية تناول الأطعمة الصحية.

ما هي الأطعمة الصحية للأطفال؟

تعتمد التغذية الصحية على تنوع المغذيات، واكتساب عادة أكل الخضروات والفواكه، والأطعمة المطبوخة في المنزل وغير المصنّعة، والالتزام بقدر معتدل من السعرات الحرارية والسكريات والملح.

ومن أهم الأطعمة الصحية للأطفال ما يلي:

الحليب ومنتجات الألبان: تعد الحليب ومنتجات الألبان مصدرًا غنيًا بالكالسيوم والبروتين، وهي ضرورية لنمو العظام والأسنان والعضلات.

الخضروات والفواكه: تعد الخضروات والفواكه مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن والألياف، وهي ضرورية لصحة الجسم كله.

الحبوب الكاملة: تعد الحبوب الكاملة مصدرًا غنيًا بالألياف والمعادن، وهي ضرورية لصحة الجهاز الهضمي والقلب.

البروتين: يحتاج الأطفال إلى البروتين لنمو وإصلاح العضلات والأنسجة الأخرى.

الدهون الصحية: يحتاج الأطفال إلى الدهون الصحية لنمو الدماغ وجهاز المناعة.

نصائح لتغذية الأطفال الصحية:

قدمي لطفلك مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية من جميع المجموعات الغذائية.

شجعي طفلك على تناول الفواكه والخضروات بانتظام.

أطعمي طفلك وجبات خفيفة صحية بدلاً من الأطعمة المصنعة.

حدّي من تناول طفلك للسكريات المضافة والملح.

خصصي وقتًا للعائلة لتناول الطعام معًا.

أهمية التغذية الصحية للأطفال

يلعب النظام الغذائي الصحي دورًا مهمًا في صحة الأطفال ونموهم، فهو يساعد على بناء جسم صحي وعقل واعي، ويحميهم من الأمراض المزمنة في المستقبل.