احذر 4 علامات تكشف ارتفاع السكر في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء العمدة

ارتفاع السكر في الدم، أو ما يعرف باسم فرط سكر الدم، هو حالة تحدث عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا يمكن أن يحدث ذلك بسبب نقص الأنسولين، وهو هرمون يساعد الجسم على استخدام السكر للحصول على الطاقة.

سعيد شلبي أستاذ الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث يقول، تشمل علامات ارتفاع السكر في الدم ما يلي:

العطش الشديد.

عندما يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا، فإن الجسم يحاول التخلص من السكر الزائد عن طريق التبول وهذا يؤدي إلى فقدان السوائل، مما يؤدي إلى العطش الشديد.

كثرة التبول.

يؤدي العطش الشديد إلى شرب المزيد من السوائل، مما يؤدي إلى كثرة التبول.

فقدان الوزن.

عندما لا يستطيع الجسم استخدام السكر للحصول على الطاقة، فإنه يبدأ في تكسير الدهون والعضلات للحصول على الطاقة وهذا يؤدي إلى فقدان الوزن.

التعب والضعف.

عندما لا يستطيع الجسم استخدام السكر للحصول على الطاقة، فإنه لا يحصل على الطاقة التي يحتاجها للقيام بوظائفه بشكل صحيح. وهذا يؤدي إلى التعب والضعف.

إذا ظهرت عليك أي من هذه العلامات فيجب زيارة الطبيب وفحص مستوى السكر إذا كان مستوى السكر في الدم مرتفعًا أو غير ذلك.

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

1- اعتلال الشبكية

وهو تلف في شبكية العين يمكن أن يؤدي إلى العمى.

2- اعتلال الكلية

وهو تلف في الكلى يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي.

3-اعتلال الأعصاب

وهو تلف في الأعصاب يمكن أن يؤدي إلى الألم والخدر والضعف في الأطراف.

نصائح طبية

إذا كنت مصابًا بمرض السكري فمن المهم اتباع خطة العلاج التي يوصي بها الطبيب سيساعد ذلك في الحفاظ على مستوى السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي، وتقليل خطر الإصابة بالمضاعفات.

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