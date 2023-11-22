تفاصيل آخر رسالة من المراسلة فرح عمر لأسرتها قبل الاستشهاد.. كيف طمأنتهم؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بقلب مكلوم ودموع حبيسة داخل الأعين خرجت والدة فرح عمر مراسلة قناة «الميادين» اللبنانية، للتعليق على نبأ استشهاد ابنتها على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كاشفة عن آخر ما دار بينهما قبل قصفها بساعات قليلة في أثناء عملها على الحدود اللبنانية.

آخر مشهد بين فرح عمر ووالدتها قبل الاستشهاد

ونشر موقع «يا جنوب» اللبناني عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو من اللقاء الذي أُجري مع والدة المراسلة اللبنانية فرح عمر، إذ ظهرت الأم في حالة من الحزن الشديد لكنها متماسكة أمام الكاميرات، وهي تحكي عن آخر ما دار مع ابنتها قبل ساعات قليلة من استهدافها في القصف الإسرائيلي.

وفي حديثها كشفت والدة المراسلة اللبنانية فرح عمر عن شغف ابنتها بالعمل حتى لحظاتها الأخيرة، ورغبتها في تغطية الأحداث على الجنوب اللبناني، قائلة: «هي كانت بدها كان ما بدها تقعد، صار لها جمعة، أجت 5 أيام وقالتلي بدي أطلع على الجنوب».

وقبل استشهادها بساعات أرسلت فرح عمر مقطع فيديو لأسرتها كي تطمأنهم عن حالها، حيث كانت تسير الأمور على ما يرام حسبما كشفت والدتها: «الصبح قولت لها أمي أنتي كيفك، صورت لي فيديو قالت ربيع طمن ماما، قال نحنا ملاح راح نجيب لحمة ونشوي».

معلومات عن المراسلة اللبنانية فرح عمر

وفي السطور التالية نكشف أبرز المعلومات عن المراسلة اللبنانية فرح عمر، وفق حساباتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي.

- المراسلة فرح عمر من مواليد 19 يونيو.

- حصلت على درجة الماجيستير في الصحافة والإعلام.

- بخلاف عملها في قناة «الميادين» اللبنانية، عملت فرح عمر في عدد من المحطات الإعلامية اللبنانية ما بين الإذاعة والتلفزيون، من بينها، «إذاعة لبنان»، وشبكة «NNA» اللبنانية.

- اهتمت بتغطية أحداث الحرب على غزة منذ بدءها، وكذلك الأحداث على الجنوب اللبناني حتى لاقت استشهادها.