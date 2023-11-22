طريقة عمل الدجاج من المطبخ الهندي.. جددي وصفاتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد طريقة عمل الدجاج من المطبخ الهندي أمرا محببا لمن يعشقون الطعام الغني بالتواب والنكهات الشديدة، وبالطبع يمكن تعديلها حسب رغبتك من خلال كمية التوابل التي تضيفيها حسب ذوقك الشخصي.

طريقة عمل الدجاج من المطبخ الهندي

وخلال السطور التالية، نقدم لك طريقة عمل الدجاج من المطبخ الهندي، لتقديمه مع الأرز المطهو بنفس الطريقة أو مع الخبز الهندي لتجربة متكاملة للمذاق الهندي الرائع.

مكونات طريقة عمل الدجاج من المطبخ الهندي:

500 جرام دجاج مقطع إلى قطع متوسطة الحجم

ملعقتان كبيرتان من الزيت

بصلة متوسطة الحجم، مفرومة ناعمة

فصوص ثوم مفرومة (3-4 فصوص)

قطعة من الزنجبيل الطازج مبشور

1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

1 ملعقة صغيرة من الكركم

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاري

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر (حسب الذوق)

ملح حسب الذوق

1 كوب من الطماطم المفرومة

نصف كوب من الماء

نصف كوب من اللبن الزبادي (اختياري)

عصير ليمونة واحدة

أوراق كزبرة طازجة للتزيين (اختياري)

طريقة عمل الدجاج من المطبخ الهندي:

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، سخني الزيت وضعي البصل وقلبيه حتى يصبح ذهبي اللون.

ضعي الثوم والزنجبيل المبشور وقلبيهم معًا لمدة دقيقة حتى ينتشر رائحتهم سويًا.

ضعي التوابل من الكمون، الكزبرة، الكركم، مسحوق الكاري، الفلفل الأسود، الفلفل الأحمر، والملح.

قلّبي المكونات جيدًا لمدة دقيقة.

ضعي الدجاج المقطع وقلّبيه مع خليط التوابل حتى يتغطى الدجاج بالتوابل ويحمر قليلًا.

بعد ذلك، ضعي الطماطم المفرومة والماء.

اخفضي الحرارة واتركي الخليط حتى يغلي، ثم اتركيه يطهى على نار هادئة مغطى لمدة 20 - 30 دقيقة حتى ينضج الدجاج تمامًا.

إذا كنت تفضلينه بقوام كثيف أكثر، ضعي اللبن الزبادي وقلبيه جيدًا.

اتركيه ليغلي لبضع دقائق أخرى.

قبل التقديم، أضف عصير الليمون لإضافة نكهة منعشة.

زيني بأوراق الكزبرة الطازجة وقدمه ساخنًا.