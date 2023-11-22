نصيحة من «الأرصاد» بشأن طقس الساعات المقبلة.. «علشان عيالك متاخدش برد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحمل السيدات والأمهات على عاتقهن مسؤولية ملابس العائلة بأكملها، ويدققن بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالأطفال الصغار، وذهابهم إلى المدرسة في وقت مبكر من اليوم حين يكون الطقس باردا أو شديد البرودة، حرصا عليهم من الإصابة بنزلات البرد، ولكن مؤخرا هيئة الأرصاد الجوية المصرية زفت بشرى سارة للمواطنين بشأن الأحوال الجوية.

بشرى سارة بشأن طقس الساعات القادمة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد خلال الساعات القاديمة استقرارا ملحوظا في حالة الطقس، وكذلك اعتدال في درجات الحرارة.

ونشرت الهيئة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا بدرجات الحرارة، وبعض النصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المختلفة سواء برد أو تنفسيه، خلال تقلبات الجو، وجاءت درجة حرارة القاهرة الكبيرى ووجه بحري 26 - 16، والسواحل الشمالية 24 - 16، وفيما يلي معظم درجات الحرارة.

ممنوع تخفيف الملابس لتلك الفئات

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه يحذر على الأطفال وكبار السن تخفيف الملابس في فترة التقلبات الجولة وحتى الاستقرار، ولكن يجب ارتداء ملابس ثقيلة، كذلك أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين.

ومن جهته قال دكتور محمد دسوقي أخصائى الأطفال وحديثي الولادة في تصريحات خاصة لـ هن إن ملابس الأطفال دائماً ما تزيد طبقة واحدة عن ملابس الكبار الذين تتجاوز أعمارهم 7 سنوات، وتزيد طبقتين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن هذا العمر. يفضل أن تكون الطبقة الأولى من القطن، والطبقة الثانية بأكمام، والطبقة الثالثة قبل الملابس الرئيسية تكون من الصوف لأنها توفر أكثر شعورًا بالدفء للأطفال.