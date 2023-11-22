نظام غذائي يحارب الشيخوخة ويطيل العمر.. كم وجبة مسموح بها في اليوم؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

النظام الغذائي أمر مهم في حياة الإنسان، فإما يساعده على التمتع بصحة جيدة، وإما يجعله فريسة للأمراض التي تغزو جسده دون رحمة ولا شفقة، ولذلك قدم الأطباء روشتة لأفضل نظام غذائي وجد إنه يحسن الصحة، مشددين على أن من يلتزم به يتمتع بالصحة والعافية طوال عمره.

الدكتورة فالتر لونغو، أستاذ علم الشيخوخة والعلوم البيولوجية ومدير معهد طول العمر التابع لجامعة جنوب كاليفورنيا، أكدت أن الأنظمة الغذائية التي تحاكي الصيام المتقطع تطيل العمر، إذ تسمح للناس بتناول الطعام بشكل طبيعي في معظم الأوقات، مع ممارسة الرياضة بجانبها، لما لها من تأثير إيجابي على القلب والدماغ، ومحاربة الشيخوخة.

روتين يطيل العمر بعد سن الأربعين

وكان الدكتور كريم جمال، استشاري التغذية العلاجية، نصح بعدة أمور لنظام غذائي صحي يطيل العمر، مع الروتين اليومي، خلال حديثه لـ «هُن» جاء على النحو التالي:

- ممارسة تمارين للبطن يوميًا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.

- تجنب الدهون المشبعة وتناول الأكلات قليلة الدسم.

- تجنب تناول الحلويات والشيكولاتة بسبب تراكم وتخزين دهون البطن.

- تناول العناصر الغذائية الكاملة، التي تزيد من معدل حرق السكريات والدهون.

حسام موافي ينصح بتناول هذه الأطعمة

وكان الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أكد أن أفضل نظام غذائي صحي يعتمد على 5 وجبات خفيفة يوميًا، وليس 3 كما يعتقد البعض، مشيرًا إلى أن هذه الطريقة في تناول الطعام هي الأفضل، واستدل «موافي» خلال حوار مع الشيخ خالد الجندي، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، على قناة «dmc» على فكرة اختيار 5 وجبات يوميًا بالآية الكريمة: «يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»، معلقًا: «إيه علاقة الأكل بالمساجد سوى التوقيت؟!».

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، تفاصيل النظام الغذائي، قائلًا: «اللى يعمل كده يعيش أكتر من سيدنا نوح» على سبيل المجاز، وجاءت على النحو التالي:

مع صلاة الفجر:

تناول ربع رغيف من الجبنة البيضاء وكوب من الشاى باللبن بدون سكر.

مع صلاة الظهر:

تناول سناكس موزة وتفاحة.

وقت العصر:

البروتين الحيوانى (لحوم أو فراخ أو سمك) مع ربع رغيف.

مع المغرب:

الوجبة الرئيسية (أرز وخضار وسلطة بدون لحوم).

في العشاء:

زبادى وعسل نحل.

وحذر من تناول الطعام مرة واحدة في اليوم، إذ سيسبب خطورة على السكر والجهاز الهضمى والبنكرياس والقلب والضغط، ولم يتوقف «موافي» على الرأي الديني فقط، بل أشار إلى إن هناك بحثًا من قبل في الولايات المتحدة الأمريكية ينصح بتناول الطعام على 5 مرات يوميًا.