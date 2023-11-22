معطف الصوف الماكسي.. القطعة الأبرز في موضة شتاء 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربّع معطف الصوف الماكسي على عرش الموضة النسائية في شتاء 2023-2024، ليمنح المرأة إطلالة شتوية دافئة ووثيرة تغلفها الأناقة والفخامة.

أوضحت مجلة "Instyle" أن المعطف يأتي هذا الموسم بقصة أكبر من المقاس "أوفر سايز" تضفي على المظهر طابعاً عصرياً متحرراً.

ويكتسي المعطف هذا الموسم بألوان كلاسيكية هادئة مثل الأسود، والبني، بلون الكاكاو، والأزرق البحري، بينما تزهو بعض الموديلات بالوردي بلون البونبون، في حين تتألق أخرى بنقوش المربعات أو بالتقليمات الرفيعة الأنيقة.

وأشارت المجلة إلى أن من الأفضل ارتداء المعطف مفتوحاً، مع مراعاة أن تكون الملابس تحته بألوان تخلق تبايناً مثيراً معه.

وأضافت المجلة أن المعطف يغازل في المقام الأول المرأة طويلة القامة، مشيرة إلى أنه يمكن لقصيرة القامة أيضاً ارتداؤه شرط ارتداء حذاء بكعب عالٍ، يعمل على إطالة القامة بصرياً.

وفيما يلي بعض النصائح لارتداء معطف الصوف الماكسي:

ارتديه مع بنطلون جينز وحذاء رياضي لإطلالة كاجوال مريحة.

ارتديه مع فستان أسود أو كحلي لإطلالة أنيقة ورسمية.

ارتديه مع تنورة طويلة وبوت طويل لإطلالة عصرية جذابة.

وأخيراً، فإن معطف الصوف الماكسي هو القطعة الأبرز في موضة شتاء 2023-2024، فهو يجمع بين الأناقة والدفء والفخامة، ويمنح المرأة إطلالة شتوية لا تُنسى.