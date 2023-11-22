تقي من السكري وأمراض القلب.. مادة موجودة في مطبخك تفعل العجائب بجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

البصل والثوم من الأطعمة الشائعة التي يستخدمها الناس في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى مذاقها اللذيذ، فإنهما يحتويان أيضًا على العديد من الفوائد الصحية وفقًا لما قال خبير التغذية العلاجية حازم علي لمصراوي.

الخصائص المضادة للالتهابات

قد يساعد الأليسين في تقليل الالتهاب، وهو أحد عوامل الخطر للعديد من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان والتهاب المفاصل.

الخصائص المضادة للأكسدة

قد يساعد الأليسين في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهي جزيئات يمكن أن تؤدي إلى تلف الخلايا والسرطان.

تعزيز المناعة

قد يساعد الأليسين في تعزيز المناعة، مما قد يساعد على حماية الجسم من العدوى.

تحسين صحة القلب

قد يساعد الأليسين في خفض الكوليسترول وضغط الدم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

تنظيم نسبة السكر في الدم

قد يساعد الأليسين في تنظيم نسبة السكر في الدم، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري.

تحسين الهضم

قد يساعد الأليسين في تحسين الهضم، مما قد يساعد على تخفيف الإمساك والغازات.

فيما يلي بعض النصائح لزيادة تناولك للأليسين:

أضف البصل والثوم إلى الأطباق الساخنة والباردة.

استخدم بودرة البصل والثوم في الطهي.

تناول الثوم النيء في الصباح، فقد يساعد ذلك على تحسين الهضم.

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