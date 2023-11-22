طبيب يحذر من عادة شائعة للغاية قد تصيبك بالجلطات وفقدان البصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

نتف الأنف هي عادة شائعة يلجأ إليها الكثير من الأشخاص، سواء لإزالة الشعر الزائد من الأنف أو لمجرد الشعور بالراحة.

ومع ذلك، فإن نتف الأنف يمكن أن يكون له آثار صحية محتملة وخطيرة، نكشفها لكم وفق ما ذكر استشاري الأمراض الجلدية والتجميل بالليزر الدكتور ظافر آل حافظ في مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بمنصة "تيك توك".

نصح استشاري أمراض الجلدية بضرورة الابتعاد عن إزالة الشعر داخل الأنف أو العبث بالحبوب الموجودة بمنطقة مثلث الخطر بالوجه.

وأوضح حافظ: يجب تجنب نتف الشعر داخل الأنف أو العبث بالحبوب والجروح في منطقة مثلث الخطر بالوجه التي تمتد من أعلى الأنف إلى زوايا الفم".

وتابع: منطقة مثلث الخطر تكون الأوردة بها مرتبط مباشرة بالدماغ".

وأشار: "التهاب هذه المنطقة قد يسبب الإصابة بنزيف أو تخثر في الدم أو جلطات وفقدان البصر".

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