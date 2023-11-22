رجل يفقد 16 كيلو في 4 أشهر.. باستخدام هذه الحيل والأسرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

شارك رجل يدعى "ياشيش دوشي" من مومباي بالهند، رحلته لفقدان الوزن والتحديات التي واجهها والاستراتيجيات التي استخدمها حتى تمكن من فقدان 16 كيلو جراماً في 4 أشهر فقط.

وبدأ البالغ من العمر 32 عاما رحلته بعد أن عانى من المشكلات الصحية وكان وزنه 96 كيلو، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

نقطة البداية

قال ياشيش: "بدأت رحلتي عندما أدركت أنني بحاجة إلى إجراء تغيير، وكنت أعاني من زيادة الوزن وقلة الطاقة وشعرت بعدم الرضا عن مظهري، لذا وضعت أهداف واقعية ساعدتني على فقدان الوزن".

وتابع: "كان هدفي هو تحسين صحتي العامة وأدركت أن الحلول السريعة غير مناسبة".

النظام الغذائي الصحي

لعب النظام الغذائي دورا محوريا في مساعدة دوشي على إنقاص الوزن الزائد.

وأوضح: "انتقلت إلى نظام غذائي متوازن يُتَحَكَّم فيه بالسعرات الحرارية، هذا يعني دمج المزيد من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة في وجباتي مع تقليل الأطعمة السكرية والغنية بالدهون".

ولم يغير دوشي نظامه الغذائي فحسب، بل بدأ أيضا في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لمساعدته على إنقاص الوزن.

وتضمن روتين لياقته البدنية تمارين القلب والأوعية الدموية المشتركة مثل الجري وركوب الدراجات مع تدريب القوة.

الدعم

الدعم من الأصدقاء والعائلة خلال رحلة فقدان الوزن لا يقدر بثمن.

وللبقاء على المسار الصحيح يجب قياس الوزن والجسم والاحتفاظ بدفتر يوميات لتناول الطعام والتدريبات.

الحفاظ على النتائج

أوضح دوشي: "الوصول إلى وزن مثالي إنجازا مهم، لكنه كان مجرد البداية، حيث يتطلب الحفاظ على هذه النتائج التزاما بالعادات الغذائية الصحية المتوازنة والتمارين الرياضية.

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