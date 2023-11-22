ماذا يحدث للجسم عند تناول 7 تمرات على الريق؟.. مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - ثمرة التمر تعد من الثمار الغنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي على الكربوهيدرات والألياف والمعادن.

وتقول الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية والسمنة تناول 7 تمرات على الريق لمدة شهر له العديد من الفوائد الصحية في الجسم.

وأشارات إلى أن هذه الفوائد تتمثل فيما يلي وفقًا لما ذكرته في تصريح خاص لـ"الخليج 365":

١- تحسين الهضم:

تساعد الألياف الموجودة في التمر على تنظيم حركة الأمعاء ما يقلل من الإمساك وزيادة حركة الأمعاء.

٢- تعزيز الطاقة: التمر مصدر غني بالطاقة لاحتوائه على الكربوهيدرات والسعرات الحرارية العالية لذا يساعد على النشاط والحيوية بالصباح الباكر.

٣- تحسين صحة القلب:

التمر يحتوي على البوتاسيوم وهو عنصر مهم لصحة القلب ويساعد على تنظيم ضغط الدم ومنع ترسب الكوليسترول الضار بالشرايين.

بالإضافة إلى تعزيز صحة الدماغ لاحتوائة على مضادات الأكسدة، وفيتامين سي، ما يساعد على حماية الجسم من أي عدوى.

وأيضًا يساعد على فقدان الوزن، وتحسين صحة العظام، وحماية البشرة من التلف.

نصائح لتناول التمور

١- يفضل تناول التمر دون سكر.

٢- من الأفضل تناول البلح الطازج.

٣- تناول التمر مع المخبوزات أو الزبادي.

٤- إضافة التمر للبن.

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