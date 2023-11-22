هذا ما يحدث لجسمك وقلبك عند تناول الموز.. طبيب قلب يكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

يعتبر الموز من الفواكه الصحية التي يتجنبها العديد من الأشخاص بالرغم من مذاقه اللذيذ وتأثيرها الإيجابي على صحة الجسم.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على تأثير الموز غير المتوقع على صحة الجسم، حسب ما ذكره الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

هل يمنع الموز من خطر الإصابة بالسكتة القلبية؟

ذكر شعبان، أن هناك مجموعة باحثين من أمريكيا، كشفوا أن تناول إصبع من الموز يوميًا يخفض من خطر الإصابة بالجلطات القلبية والسكتات الدماغية، نظرًا لأنه غني بالبوتاسيوم والماغنسيوم ومضادات الأكسدة الضرورية للغاية في المحافظة على سلامة ضغط الدم الشرياني، بالإضافة إلى استقرار كهرباء القلب.

وأضاف عميد معهد القلب الأسبق، واختبر الباحثون تأثير نقص البوتاسيوم على 5 آلاف شخص تجاوزت أعمارهم الـ 65 عامًا، وأظهرت النتائج زيادة في خطر الإصابة بالسكتة بحوالي النصف في تلك المرحلة العمرية.

ولم تكن تلك النتائج الوحيدة التي اكتشفت في الدراسة، مشيرًا شعبان إلى وجود فوائد أخرى لتناول الموز، وتشمل ما يلي :

1- تحسين مقاومة الأنسولين.

2- خفض مستويات السكر العالية في الجسم.

3- تحسين وظيفة الكلى.

4- تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

5- تحسين الشعور من إجهاد العضلات.

6- مقاومة عمليات الأكسدة للخلايا.

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