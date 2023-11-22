ساولا وكاكابو.. تعرف على أندر 9 حيوانات في العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تواجه بعض الحيوانات حول العالم شبح الانقراض بسبب عوامل عديدة لعل أبرزها الصيد غير الشرعي.

واستعرض موقع "تايمز أوف إنديا" قائمة لأندر 9 حيوانات على وجه الأرض، والتي يواجه كل منها تهديدات وشيكة بالانقراض، كالتالي:

فاكويتا

حيوان الفاكويتا، عبارة عن خنازير صغيرة موطنها خليج كاليفورنيا بالمكسيك، معرضة لخطر الانقراض بشدة بسبب ممارسات الصيد غير القانونية، حيث لم يتبق منه سوى أقل من 20 من هذه الفصيلة.

وحيد القرن الجاوي

يعيش وحيد القرن الجاوي في متنزه أوجونج كولون الوطني في إندونيسيا، وهو مهدد بالانقراض بشدة، حيث يقدر عدده بـ 72 فقط، وهو مهدد في المقام الأول بفقدان موطنه بسبب الصيد غير المشروع.

نمر آمور

موطن نمر آمور في روسيا والصين، وهو مهدد بالانقراض بشدة، حيث بقي حوالي 100 فقط في البرية، مهددين بتدمير موطنه.

ساولا

أحد أندر الثدييات في العالم، من فصيلة البقريات، تم اكتشافها في عام 1992 في فيتنام ولاوس، وهو حيوان مهدد بالانقراض بشدة بسبب الصيد وفقدان الموائل، مع أعداد غير معروفة منه ولكن منخفضة للغاية.

الفيل السومطري

تم العثور على فيل سومطرة في إندونيسيا، وهو مهدد بالانقراض بشدة بسبب تدمير موطنه والصراع بين الإنسان والأفيال، ولم يتبق منه سوى أقل من 1000.

سلحفاة منقار الصقر

السلحفاة منقار الصقر، الموجودة في المحيطات الاستوائية في جميع أنحاء العالم، معرضة لخطر شديد للانقراض بسبب فقدان الموائل، والاتجار غير المشروع بالأصداف، والصيد.

ببغاء الكاكابو

الكاكابو، هو ببغاء نيوزيلندي لا يطير، مهدد بالانقراض بشدة مع وجود أقل من 250 منه، ويرجع ذلك أساسًا بسبب الحيوانات المفترسة وتدمير بيئته.

كندور كاليفورنيا

نسر كندور كاليفورنيا، موطنه الأصلي أمريكا الشمالية، معرض لخطر الانقراض بشكل كبير بسبب التسمم وفقدان الموائل.

خنازير اليانجتسى عديمة الزعانف

موطنه الأصلي هو نهر اليانجتسي في الصين، وهو مهدد بالانقراض بشدة، حيث لا يزال هناك ما يقدر بنحو 1000 فقط من الفصيلة، مهددين بسبب التلوث والصيد الجائر وتدهور الموائل.

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