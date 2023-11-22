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أديل تعلن زواجها من وكيل كرة أمريكي.. أحبته بطريقة لم تصدقها

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أديل وريتش بول

بعد انتشار الأحاديث حول زواجها مؤخرًا من وكيل الأمريكي ريتش بول، خرجت المغنية العالمية أديل لتأكيد تلك الأنباء، معلنة زواجهما، لتنهي كافة التكهنات التي أثيرت الأيام الماضية حول علاقتهما.

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إعلان أديل زواجها من ريتش بول 

وذكرت صحيفة «تليغراف» البريطانية، أن المغنية العالمية أديل صاحبة الـ35 عامًا، كشفت عن زواجها من وكيل الرياضة الأمريكي ريتش بول خلال عطلة نهاية الأسبوع، في أثناء حضورها عرضًا كوميديًا لصديقها القديم آلان كار في ولاية لوس أنجلوس.

وأعلنت أديل و«بول» عن علاقتهما العاطفية في يوليو عام 2021، في أثناء حضورهما مباراة في الدوري الأميركي للمحترفين معًا بعد أن التقيا في حفل عيد ميلاد صديق مشترك بينهما.

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معلومات عن زوج أديل 

زوج أديل يدعى ريتش بول، ويبلغ من العمر 41 عامًا، وهو مؤسس لشركة الإدارة «Klutch Sports Group»، التي تمثل نجوم كرة السلة في دوري المحترفين الأمريكي.

وفي تصريحات لها وصفت أديل زوجها بأنه «ذكي ومرح للغاية ومتفتح بدرجة كبيرة». 

إنكار أديل لزواجها  

وفي مقابلة لها بأغسطس من العام الماضي مع مجلة «Elle» العالمية، أنكرت أديل زواجهما بعد انتشار المزاعم حينها، لكنها اكتفت بتصريح لها قائلة: «لم أقع في الحب بهذه الطريقة من قبل».

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وشهدت الآونة الأخيرة انتشار عدد من الصور التي جمعت أديل بزوجها الأمريكي خلال تواجدهما في العديد من المناسبات العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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