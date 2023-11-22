تصرفات تكشف زميلتك الغيورة.. تشبه «سعاد» في مسلسل صوت وصورة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبح مسلسل صوت وصورة بطولة الفنانة حنان مطاوع حديث المشاهدين الذين يتابعون رحلة رضوى البائسة إلى السجن ظلمًا تنتظر مصيرها.

ويعرض المسلسل على قناة DMC منصة watch it، وبين أحداثه لفت انتباه الجمهور قصة عن الغيرة بين سعاد ورضوى كانت سببًا وراء بعض المشاكل التي عانت منها الأخيرة.

قصة الغيرة في مسلسل صوت وصورة

تسببت الغيرة في الكثير من الأمور الشريرة التي حدث لرضوى التى تلعب دورها الفنانة حنان مطاوع في مسلسل صوت وصورة، بسبب زميلتها «سعاد»، التي انتهزت المشكلة التى دخلت فيها رضوى بسبب التحرش، وأخذت زوجها.

علامات تدل على أن صديقتك أو زميلتك غيورة

وبحسب موقع «yourtango»، هناك علامات تعرفين بها غيرة زميلتك في العمل أو صديقتك، منها التالي:

التعالي والشعور بالإحباط عندما تجد فتاة أفضل منها، من علامات غيرتك صديقتك إنها تشعر بالإحباط تجاهك، وتريد أن تشعر بالتحسن ناحية نفسها، وعندما تجد أن جميع الأصدقاء يحتفلوا بنجاحها فهذا أمر جيد بالنسبة لها.

تتحدث عنك في غيابك

من علامات الغيرة عند الصديقات أو الزملاء هي التحدث بالغيب، إذ تتحدث الفتاة الغيورة عن زميلتها، بشكل سئ، في غيابها وتقول أشياء غير حقيقة، فهذه علامة على أنها تغار بشكل جنوني، ولا تكون قادرة على التخلص من غيرتها الشديدة.

تحاول أن تكون مركز الاهتمام

من علامات الغيرة أن تحاول الفتاة سرقة الأضواء من زميلتها الناجحة بأي شكل.

تقلل من نجاحك

عندما تغار منك زميلتك تحاول إحباطك والتقليل من نجاحك، لذلك لا تصغين لحديثها.

سعيدة عند فشلك

الفتاة الغيورة من السهل معرفتها عند فشل زميلتها، فهى تكون سعيدة ولغة جسدها تكون أكثر راحة، مهما أخبرتها بفشلها وأخبارها المحزنة، فقد تكون تشعر بالسعادة والبهجة من فشل زميلتها.

تقلد زميلاتها

تجد الفتاة الغيورة، أن زميلاتها أفضل منها ولهذا تحاول أن تقلدهن في كل الأمور، مثل الأسلوب وتسريحة الشعر دون وعي منها.