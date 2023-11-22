أغرب من الخيال - رجل يحتفظ بـ أذنه في برطمان مخلل.. وهذا ما حدث له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

انتشر على موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وتيك توك مقاطع فيديو، لرياضة الفنون القتالية المختلطة، حيث حصدت على ملايين المشاهدات بلغت 51 مليون مشاهدة لأحدث مبارياتها.

وهذه الرياضة العنيفة لا تعتمد على قواعد أو جولات، ويكون الدخول بها أما للقضاء على الخصم، أو إجباره على الاستسلام، مثل هذه المشاجرات تجري خارج ترخيص سلطات الملاكمة، مما يجعلها جزءًا من ساحة القتال السرية وغير المنظمة.

وفي إحدى المباريات، شارك رجل يدعى أليكس من مقاطعة دورهام، في شمال إنجلترا، وقال عن معركته: "لم أكن أعرف ما الذي سيحدث لأنه كان أول قتال لي بدون قواعد، ولم يكن بإمكاني حقًا الحصول على خطة لعب حقًا، ولم أعرف ماذا يجب أن أتوقع".

ولسوء حظه لعب أليكس مع منافس تعرض للخسائر من عدة مباريات سابقة، لذا كان يائسًا لتحقيق الفوز، وبعض مرور ثواني، قام بقطع أذنه، بدأ الدم في السيلان لأسفل الوجه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Thesun" البريطاني.

وبالرغم من ذلك أوقف الحكم القتال وكان أليكس محققاً انتصارًا، وتوجه إلى المستشفى مسرعًا بأذنه، ولكن لسوء الحظ لم يستطيعوا خياطتها وإعادتها من جديد، كما كان هناك زيادة في خطر الإصابة بعدوى، ولكن تم تضميد الجرح.

وذهب صاحب الـ 32 عامًا، إلى المنزل مع أذنه المقطوعة ليريه لصديقته فيزا خان، أخصائية السمع، ومن ثم يتخلص منه، ولكنها أصرت على الاحتفاظ به في برطمان مخلل سابقًا، وأضاف الكحول وأحتفظ به على الرف في المطبخ.

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