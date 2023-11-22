علامات صامتة تظهر على القدمين تكشف الإصابة بـ سرطان الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يعد سرطان الجلد من أخطر أنواع السرطانات التي يمكن أن يصاب بها الأشخاص، وغالبًا ما تتطور الخلايا السرطانية على الجلد عند التعرض للكثير من الشمس، وهناك العديد من الأعراض التي يمكن الكشف عنه، ومنها تظهر على القدمين.

لا يتوقع العديد من الأشخاص اكتشاف الإصابة بسرطان الجلد من خلال ظهور أعراض على القدمين، ووفقًا لما كشفته هيئة الخدمات الصحية الوطنية، أن أبرز ما يظهر على القدمين يتمثل فيما يلي، وفقًا لما ذكرته صحيفة The sun البريطاني :

1- الإصابة بالقرح.

2- الإصابة بالجروح التي لا تلتئم سريعًا.

3- الشعور بألم في القدمين.

وهناك العديد من العلامات الأكثر شيوعًا التي تكشف الإصابة بسرطان الجلد، مع العلم أنه قد ينتشر سريعًا قبل أن يلاحظ، وتتمثل فيما يلي :

1- ظهور شامات جديدة على أماكن متفرقة في الجسم.

2- تغيير لون الشامات الموجودة.

3- كبر حجم الشامات.

4- انتفاخ الشامات مثل الحبوب.

5- ظهور بقع أسفل الأظافر.

6- قشور على الشامات.

7- الشعور بالحكة في الشامة.

8- نزيف تحت الجلد.

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