شقيقة آيات خضورة تكشف تفاصيل جديدة لواقعة استشهادها.. «مش لاقيين جثتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تنته سيرة آيات خضورة إلى الآن، فالصحفية الشابة التي استشهدت في عمر الزهور، أثرت رسالتها الأخيرة في قلوب الناس، إذ تمنت في حال استشهادها، أن يتوصل أهلها لجثتها، وألا يكون جسدها عبارة عن أشلاء، لكن المؤسف في حكايتها أنها ماتت مع عدد كبير من أفراد أسرتها، تاركًة شقيقتها التي يحترق قلبها كل يوم عليها.

تفاصيل جديدة في استشهاد آيات خضورة

الرسالة الأخيرة التي وجتهها الصحفية آيات خضورة للعالم، كانت في فيديو مؤثر، انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت فيه: «إحنا بشر زينا زي كل العالم، كان في عندنا أحلام كتير كبيرة، بس للأسف أحلامنا أصبحت إن لو اسستشهدنا، نستشهد جسد واحد، إن الناس تعرفنا، ما نكون أشلاء نتحط في كيس، إن لما نستشهد الناس تعرفنا».

وفي بيت لاهيا، حيث القصف المستمر على شمال غزة بلا رحمة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بيت الصحفية آيات خضورة وارتقت روحها رفقة عدد كبير من أفراد عائلتها، إذ تقول شقيقتها غدير خضورة، التي تسكن في الجنوب لـ«هُن»: «أختي روح قلبي وتوأم روحي استشهدت، جدي وستي وكل أخواتي ماتوا ومش عارفة أوصل لأبويا وأخويا اللي نجوا».

دفن أفراد من أسرة الصحفية الفلسطينية، إلا أنهم لم يتوصلوا لجثمانها إلى الآن، إذ تقول شقيقتها: «دفنوا ستي وسيدي وأيوب، وآيات وأدهم وسعاد لسه مش لاقينهم، مش عارفه أتواصل مع حدا مش راضي يلقط الاتصال»، أي أن ايات واثنين من أشقائها لم يعثر عليهم حتى الآن.

آخر رسالة بين آيات خضورة وشقيقتها

لم تكن غدير خضورة تعلم بقرب استشهاد شقيقتها آيات خضورة، لكنها خافت عليها من شدة القصف، وأرسلت لها رسالة بحسب حديثها لـ«هن»، قالت فيها: «يابا اطلع بكرة من الدار بهددوا الشمال اوعكم حدا يضل بالدار، بدهم يبيدوا الشمال كله يلعن أبوهم الدور المهم سلامتكم أبوي قبلكم يطلع ماشي، اليهود مبيحزنوش على حدا حيقصفوا كل الدور ماشي ما بيهمهم شي، شوفتوا شو عملوا بجباليا هيك حيعملوا بالشمال، أمانة تجيبوا أبوي مش حيرتاحلي بال».

لتجيب عليها آيات: «الحمد لله يا قلبي لسه عايشين بس الوضع يخوف كثير، إن شاء الله تخلص الحرب».

معلومات عن آيات خضورة

بعد استشهاد آيات خضورة، التي أصحبت حديثًا للناس وحزنوا على فراقها، نقدم لكن أبرز المعلومات عنها، بحسب صفحتها الرسمية على «فيسبوك»:

- اسمها آيات خضورة.

- تبلغ من العمر27 عامًا.

- حاصلة على درجة البكالوريوس في الإعلام الرقمي من جامعة القدس المفتوحة.

- عملت كمحررة ومسؤولة عن العلاقات العامة في أحد المعاهد التي تهتم بقضايا المجتمع.

- نجحت في إعداد تقرير يناقش مشكلة مكبات النفايات.

- لديها قرابة 5 آلاف متابع.

- عملت في مجال التعليق الصوتي.

- حصلت على شهادة تخرج من حاضنة الأعمال والتكنولوجيا BTI أثناء التدريب على التعليق الصوتي في مشروع Login3.

- عملت في مجال الإعلانات لمحلات الديكور.