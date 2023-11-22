لو فلوسك بتخلص أول الشهر.. تجنبي 5 عادات مالية خاطئة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

معظم السيدات تنتهي مرتباتهن فور الحصول عليها من العمل، ويجدن أنفسهن غير قادرات على استكمال الأيام المتبقية من الشهر بمبلغ بسيط، ويعود ذلك لعدة أسباب، أهمها اتباع عادات مالية خاطئة، تهدر الأموال بشكل كبير بدون الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة.

وتقدم «هن»، في السطور التالية أكثر العادات شيوعًا لدى بعض النساء خلال السطور التالية، لتفادي تلك المشكلة وتوفير المال لأطول فترة، وذلك بحسب ما نشره موقع «onegoodthingbyjillee».

عدم توفير المال للأولويات

الكثير من ربات البيوت تتبع أسلوبًا خاطئًا فيما يتعلق بالإنفاق على بيتها، وتدفع أموالًا كثيرة في أمور غير مهمة، مثل شراء مياه معدنية، أو دفع ثمن عضوية صالة الألعاب الرياضية دون استخدامها، في حين أن ما يتبقى من النقود لا يكفي للأولوياتها أولاً، لذا يجب إنهاء الضروريات مثل دفع الإيجار أو شراء المستلزمات المنزلية، وإذا تبقت من المرتب بعض النقود يمكن الاستفادة منها في شراء بعض الأشياء غير الأساسية لها، مثل مستحضرات التجميل وغيرها.

التخلص من الطعام المتبقي يوميا

تشتري بعض السيدات كمية كبيرة من الأطعمة، وتضعها في الثلاجة، وتنسى تناولها، ثم تنتهي صلاحيتها وتتخلص منها، وبالتالي تهدر الكثير من الأموال والطعام بدون فائدة، بالإضافة إلى أن ذلك يعد مضرًا بالبيئة بشكل كبير بسبب زيادة المخلفات يوميًا، لذا فإنه من المهم شراء الوجبات أو طهيها حسب الحاجة وبدون إفراط.

عدم الاستفادة من التخفيضات

لا تنتبه العديد من السيدات للخصومات والعروض التي تقدمها بعض الشركات الخاصة بالعناية بالبشرة أو الملابس، وتضع على بعض المنتجات مرتفعة الثمن تخفيضات كبيرة، لذلك يفضل أن تتابعها المرأة بشكل مستمر حتى لا يفوتها شيئ، وتوفر أموالها، وتشتري أغراضها بكل سهولة.

إدمان شراء العلامات التجارية الكبرى

معظم السيدات، يرغبن دائما في شراء ثيابهن من البرندات العالمية، في حين أنه يمكن الاستفادة من المنتج المصري للتشجيع على الإنتاج المحلي، كما أن يكون سعره أقل بأضعاف، وجودته أقرب إلى الشركات الكبيرة، وهو سيعمل على توفير المال وبقاء المرتب لأطول وقت ممكن.

عدم الاهتمام بصيانة السيارة

تحتاج السيارة إلى صيانة شهرية، مثل تغيير الزيت أو تصليح شيء ما مهم، ولكن بعض السيدات اللاتي يملكن سيارة يراكمن تلك الأمور لفترة طويلة، والتالي تكلفهن فيما بعد الضعف.