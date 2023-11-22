ليلى عبد اللطيف: عام 2024 بداية الجوع وسوء التغذية وكوارث طبيعية لهذه الدول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب" عن بعض التوقعات الخاصة بنهاية عام 2023 وبداية 2024.

قالت: "عام 2024 سيكون بداية الجوع وسوء التغذية في أكثر من دولة في العالم وخاصة آسيا وأفريقيا وأفغانستان وغانا والسودان".

وتابعت ليلى: "موسم الشتاء القادم سيكون الأخطر على العالم والبشرية، لأنه يتزامن مع موجات برد وثلوج بشكل غير متوقع على بعض الدول العربية والأجنبية".

وأضافت العرافة: "ينتج عن ذلك حالة كبيرة من الوفيات في عدة دول".

وأشارت: "زحمة شديدة على محطات الوقود وأزمة الكهرباء تتشدد في أكثر المناطق اللبنانية مجددا".

ولفتت: "المظاهرات ستعود مجددا في المناطق اللبنانية خلال الفترة القادمة".

وواصلت: "الإعلام يتجه مجددا على تسليط الأضواء لبعض البنوك الأجنبية".

وأشارت: "يشهد العالم في أكثر من دولة المزيد من الحرائق، وقد يكون أغلبها مقصوداً وبشكل إجرامي ومنظم".

ولفتت: " حدث فني مؤسف يسبب موجة من الحزن والدموع والصدمة في لبنان ومصر وسوريا".

واستكملت: "نهاية 2023 ستكون محزنة، وذلك بسبب وقوع عملية اغتيال لشخصية قيادية بارزة، ما يؤدي إلى إشعال موجة من الحزن والغضب في الشارع".

وتابعت: "إسم المملكة العربية السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف نسمعهم يتكرران كثيرا في الفترة القادمة على الوسائل الإعلامية اللبنانية".

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