احذرها.. علامات أولية تكشف انسداد الشرايين بسبب ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

هناك علامات إذا ظهرت عليك تشير إلى انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول الضار بالجسم، فإذا لاحظتها عليك الانتباه وعدم إهمالها، منعا لتدهور الأمر.

وانسداد الشرايين حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، نتيجة تراكم الدهون والكوليسترول على جدران الشرايين، ما يجعلها مسدودة.

وتُعرف هذه التراكمات باللويحات، وقد تؤدي إلى ضيق الشرايين ومنع تدفق الدم، ويمكن أن تنفجر هذه اللويحات أيضًا لتسبب تجلطًا دمويًا، وفقًا لما جاء في موقع "مايو كلينك" المعني بالصحة.

وتحدث الإصابة بانسداد الشرايين عندما تصبح الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والعناصر المغذية من القلب إلى بقية الجسم سميكة ومتيبسة، مما يمنع تدفق الدم أحيانًا إلى الأعضاء والأنسجة.

الأعراض

لا تظهر عادةً أي أعراض لانسداد الشرايين ، ولكن عندما يحدث انسداد يضيق الشريان وتبدأ ملاحظة بعض العلامات التالية:

الدوخة والتعب.

الشعور بوخز في الذراعين.

ضيق التنفس.

العلامات الأكثر شيوعًا في تضيق الشرايين:

ألم في الصدر.

ضيق في منتصف الصدر.

ألم في الرقبة.

ألم في الفك.

الإغماء.

التغيرات في الرؤية.

تنميل الساقين.

الأسباب

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع مستوى الكوليسترول.

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية.

التدخين.

داء السكري.

السمنة.

التهاب المفاصل.

نصائح للوقاية من انسداد الشرايين

الحفاظ على وزنك صحي.

اتباع نظام غذائي غني بالألياف.

ممارسة الرياضة.

التحكم في الكوليسترول.

إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من السمنة.

مراقبة ضغط الدم.

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