تناول هذا الطعام قبل النوم يحمي من السرطان ومرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

الخيار من الخضروات الصحية التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المختلفة المفيدة لصحة الجسم، لذا سوف نتعرف على أبرز هذه الفوائد في السطور التالية.

تأثير تناول الخيار على صحة الجسم، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "Eatingwell".

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الخيار على مركب كيميائي يعرف باسم "كوكوربيتاسين"، فهو له تأثيرات مذهلة لصحة الجسم، ووفقًا للدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للعلوم الصحية، فقد ثبت أن المواد الكيميائية النباتية الطبيعية الموجودة في الخيار لها خصائص مضادة للسرطان من خلال المساعدة على منع الخلايا السرطانية من التكاثر.

وذكرت كريستي ويلسون، مستشارة التغذية في جامعة كاليفورنيا، أن الخيار يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة ويقي من الإصابة بالسرطان، ويحمي من مرض السكري.

أن النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في إدارة مرض السكري، وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات وجود علاقة بين الخيار والوقاية من الإصابة بمرض السكري، تشير تمارا ميلتون، MS، RDN، LD، إلى أن الأبحاث المماثلة التي أجريت على الحيوانات تشير إلى أن الخيار له دور في خفض نسبة السكر في الدم، نظرًا لمحتواه المنخفض من الكربوهيدرات ما يعني أنه لن يكون لها تأثير سلبي على نسبة السكر في الدم.

ترطيب الجسم

يحتوي الخيار على 95% من الماء، وبالتالي يساعد على ترطيب الجسم، والوقاية من الإصابة بالجفاف، ويساعدك في الحفاظ على التركيز، وتنظيم درجة حرارة الجسم، والحفاظ على صحة المفاصل والأعضاء وحمايتها، كما يقي من الإصابة بالإمساك، وتعزيز صحة الأمعاء.

الوقاية من زيادة الوزن

يحتوي الخيار على سعرات حرارية منخفضة، وبالتالي تقي من زيادة الوزن، وتساعد نسبة الماء العالية الموجودة به على الشعور بالشبع والامتلاء ومن ثم تقلل من تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وتزيد من الوزن.

صحة البشرة

يعتبر الخيار غنياً بمعدن السيليكا الذي يحافظ على صحة الجلد حيث تساعد في تكوين الكولاجين، كما يحتوي على نسبة وفيرة من الماء ومضادات الأكسدة التي تحافظ على رطوبة البشرة ويقي من تعرضها إلى الشيخوخة، كما يعمل كمهدئ طبيعي من حروق الشمس والتخلص من تهيج وانتفاخ العين.

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