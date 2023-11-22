تأثير تناول "الفياجرا" على صحة كبار السن … لن تتوقع ما يحدث للجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

مع تقدم العمر، تنخفض القدرة الجنسية عند الرجال، ما يدفع البعض إلى تناول بعض المنشطات، مثل الفياجرا، دون الانتباه لحجم الأضرار التي قد تسببها لصحتهم.

لذا في هذا الصدد، سوف نتعرف على تأثير الفياجرا عندما يتناولها كبار السن، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "allohealth".

مخاطر استخدام الفياجرا لكبار السن

يميل العديد من الرجال إلى تناول الفياجرا، لعلاج الضعف الجنسي، حيث يعمل على زيادة تدفق الدم إلى القضيب، أظهرت الدراسات أن الرجال كبار السن هم أكثر عرضة لردود الفعل السلبية عند تناول السيلدينافيل، مثل انخفاض ضغط الدم، ويمكن أن يحدث ذلك على نحو مفاجئ، وأمراض تصيب القلب والأوعية الدموية.

الآثار الجانبية الشائعة للفياجرا لدى كبار السن

هناك العديد من الآثار الجانبية التي يعاني منها كبار السن بعد تلقي الفياجرا، وغالبًا ما تكون من خفيفة إلى شديدة، وتظهر في صورة أعراض تتمثل فيما يلي :

1- الصداع.

2- الدوار.

3- عدم وضوح الرؤية.

4-عسر الهضم.

5- احتقان الأنف.

6- فقدان السمع.

7- القساح وهو عبارة عن انتصاب مؤلم.

مع العلم في حالة استمرار هذه الأعراض، أو تفاقمها يكون من الضروري التوجه سريعًا إلى الطبيب لتلقي الرعاية الصحية.

الاحتياطات التي يجب اتخاذها قبل استخدام الفياجرا لكبار السن

- يجب أن تكون تحت إشراف طبي.

- التركيز في الأدوية التي تتلاقها ويمكن أن تتفاعل مع الفياجرا.

- تجنب الأطعمة الغنية بالدهون.

- تجنب المشروبات الحمضية التي تتفاعل مع الفياجرا.

حالات طبية لا ينبغي تناول الفياجرا

1- المعاناة من مشاكل في القلب.

2- أمراض الكبد.

3- الحالات التي تعاني من انخفاض ضغط الدم.

4- الإصابة بالسكتة الدماغية.

5- الحالات التي تعاني من آلام الصدر.

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