ظاهرة النينو تهدد بشتاء أكثر برودة.. عادة غير متوقعة تجعل بيتك دافئا دون دفاية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرضت ظاهرة النينو، نفسها على أحاديث الناس خلال الساعات الماضية، بعد تحذيرات خبراء الأرصاد الجوية، باحتمالية أن تجعل هذا الشتاء الأكثر برودة، لهذا السبب عليك باتباع بعض العادات التي من شأنها أن تجعل بيتك دافئًا في الأيام المقبلة، بدون اللجوء إلى الدفايات.

عادة تجعل بيتك دافئًا بدون دفاية

توقع العلماء، أن تتسبب ظاهرة النينو في أن يكون شتاء هذا العام، الأكثر برودة، لذلك هناك عادة تجعل بيتك دافئًا بدون دفاية، وهي أن تعرض أثاث بيتك للشمس يوميًا قبل قدوم الشتاء، وفي الأيام التي تكون فيها الشمس بارزة في الفصل البارد، هذه العادة كانت تتبعها الجدات قديمًا لقتل الفيروسات والشعور بالدفء الذي تتركه الشمس على أثاث بيتك، مثل أن تقوم بنشر ملاءات السرائر في الشمس، وأن تعرض كذلك مراتب السرير لحرارتها، بحسب موقع «thisoldhouse» البريطاني.

ومن الخطوات المهمة لجعل بيتك دافئًا بدون دفاية، هي نقل أثاث بيتك بعيدًا عن فتحات التهوية، يبدو هذا أمرًا بديهيًا، لكن في كثير من الأحيان تبقى الأريكة أو الكرسي أو السرير الذي يتم نقله خلال فصل الصيف أمام فتحتات التهوية للتمتع بنسمات هواء باردة، هي سببًا في شعورك بالبرد في فصل الشتاء، لذلك قومي بنقل آثاث منزلك من الآن من أمام تلك الفتحات، ثم قومي بإغلاقها جيدًا لتتمتعي بجو دافء في بيتك.

طرق تجعل بيتك دافئًا بدون دفاية

وهناك طريقة مهمة تجعل بيتك دافئًا في الشتاء بدون دفاية، وهي بتركيب أداة تنظيف أسفل الباب، فإذا شعرت أن الهواء البارد يتسرب أسفل الباب المؤدي إلى الخارج قم بتركيب مكنسة باب من النايلون مضادة للتيار الهوائي، ويتم تثبيت هذا الملحق الطويل والرفيع الذي يشبه المكنسة والفينيل على طول الحافة السفلية الداخلية للباب، وبهذة الطريقة لا يتسرب الهواء البارد إليك.

- ركب الستائر من الآن

قم بتركيب الستائر الثقيلة التي تحجب ضوء الشمس، افتحها خلال النهار لتحصل على حرارة شمسية، ثم أغلقها الستائر قبل الغروب مباشرة.

زين جدران منزلك

لا يقتصر عزل بيتك عن برودة الجو الخارجية على سد الفجوات وتعليق الستائر، فمن خلال تغطية الجدران باللوحات وإطارات الصور وأرفف الكتب والمرايا وغيرها من الأشياء، فإنك توفر طبقة إضافية من عزل الجدران وتزيد من صعوبة خروج الحرارة الداخلية.

- فرش السجاد

يلعب اختيارك للأرضيات أيضًا دورًا في الحفاظ على دفئك، إذا كان لديك أرضيات خشبية صلبة، قم بتزيينها ببعض السجاد مع العلم أن ديكوراتك الجديدة ستمنع أيضًا فقدان الحرارة، وإذا كنت تريد أن تأخذ هذه الخطوة إلى الأمام، فكر في تركيب السجاد أو أي منتج أرضيات هندسي آخر فوق الأرضيات الخشبية.

- غلف نوافذك بطبقة مزدوجة

من المفيد استخدام زجاج مزدوج في النوافذ، خاصة في مناطق المعيشة وغرف النوم، تعمل تلك الطريقة على زيادة التدفئة بفضل خصائص الاحتفاظ بالحرارة الممتازة للزجاج المزدوج.

ظاهرة النينو تهدد بشتاء أكثر برودة

بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، هناك مخاوف من حدوث ظاهرة النينو الجوية، وهي عبارة عن سلسلة من أحداث احترار وتبريد تسبب تغير دوري غير منتظم في الرياح ودرجات الحرارة في المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي، وتكون مصاحبة لأمطار وعواصف وفيضانات على بعض المناطق، إلى جانب زيادة احتمالية تساقط الثلوج، ومن خلال الطرق السابقة يمكنك الشعور بالدفء بدون دفاية.