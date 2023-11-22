أصحاب 6 أمراض ممنوعين من تناول شوربة العدس في الشتاء.. قد يصابون بمضاعفات

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع بداية دخول فصل الشتاء، يعتبر طبق «العدس» هو الأفضل لدى الكثيرين لطعمه اللذيذ والشهي، وسهولة طبخه على ربات البيوت، كما أنه غير مكلف ولا يحتاج إلى الكثير من المكونات، بجانب فوائده الصحية العديدة، إلا أنه يعتبر غير مناسب لبعض الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية معينة، وفيما يلي تستعرض «هن» أبرزها.

مرضى ممنوعون من تناول شوربة العدس

وقالت الدكتور مروة شعير، الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، خلال حديثها لـ«هن»، إن شوربة العدس تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية، فهي غنية بعنصر السلينيوم الذي يحمي من العديد من سرطانات الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون وسرطان المريء، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه لا ينصح بتناوله لبعض المرضى، وهم:

1- مرضى الفشل الكلوي:

لا ينصح بتناول العدس لمرضى الفشل الكلوي، فالعدس من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والفسفور، وبالتالي يكون من الصعب على الجسم التخلص من هذه العناصر.

2- مرضى اختلال وظائف الكلى:

يجب على مرضى اختلال وظائف الكلى، تجنب تناول شوربة العدس، إلا بعد استشارة الطبيب.

3- مرض الكلى والنقرس:

يعد من الضروري أن يبتعد أصحاب مرض الكلى عن تناول شوربة العدس، فهي تحتوي على نسب عالية من الأكسالات، التي تزيد من فرص الإصابة بالحصوات.

4- مرضى القولون:

تساعد شوربة العدس على زيادة آلام القولون، خاصة إذا كان مضافة إليها التقلية أو الطشة، وإذا كان الشخص يرغب في تناوله، فيجب أن يمزج معه الخضروات مثل الطماطم الكوسة والجزر، ويأكله مع الخبز البلدي، كما يمكن إضافة البطاطا خلال طهي العدس، الذي سيسهل من عملية الهضم لمرضى القولون، بالإضافة إلى أن البطاطا تعتبر من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية والغنية بالبيتاكاروتين.

5 - مرضى حساسية البقوليات:

تعتبر شوربة العدس غير مناسبة لمرضى حساسية البقوليات، فهي تحفز الجهاز المناعي على إنتاج مادة الهيستامين، التي تتسبب في ظهور بعض الأعراض المزعجة للشخص.

6- مرضى أنيميا الفول:

تعد البقوليات بشكل عام خطرًا كبيرًا على مرضى أنيميا الفول، لذا يجب الحرص على عدم تناول أي منها، خاصة العدس، واستبدالها بأطعمة صحية، للتقليل من فرص الإصابة بأي مضاعفات صحية.