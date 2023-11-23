الامارات | أربعة أعضاء من «بي تي إس» يلتحقون بالجيش

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ آخر أربعة أعضاء في فرقة الكاي بوب الشهيرة (بي تي إس) لم يؤدوا بعد خدمتهم العسكرية الإلزامية إجراءات الالتحاق بالجيش الكوري الجنوبي، على ما أعلنت أمس الشركة التي تنتج أعمال الفرقة الشهيرة.

وأصبحت هذه الفرقة السباعية في 10 سنوات بمثابة ظاهرة ثقافية عالمية، إذ درّت مبالغ مالية كبيرة على الاقتصاد الكوري الجنوبي، ولها عدد كبير جداً من المعجبين في أنحاء العالم، وتطلق عليهم تسمية «آرمي» (ARMY).

إلا أن جميع الرجال الكوريين الجنوبيين الأصحاء بدنياً ملزمون تأدية الخدمة العسكرية مدة 18 شهراً على الأقل. وبعد نقاش دام سنوات حول ما إذا كان أعضاء «بي تي سي» يستحقون إعفاءهم من التجنيد، بدأ جين، أكبر هؤلاء سناً، خدمته في ديسمبر الفائت، وتبعه زميله في الفرقة غايهوب في أبريل، ثم سوغا في سبتمبر. أما الأعضاء الأربعة الآخرون آر إم وجيمين وفي وجونغ كوك فيفترض أن يبدأوا خدمتهم قريباً.