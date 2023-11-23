طريقة عمل البسبوسة بالطريقة الأصلية وبالخطوات.. طعمها زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر البسبوسة من أشهى الحلويات المفضلة للكبار والصغار، الأمر الذي يدفع ربات البيوت لمحاولة معرفة طريقة عمل البسبوسة بالطريقة الأصلية، لصنعها في المنزل، بدلا من شرائها من الخارج، وتقدم «هن» في السطور التالية، طريقتها على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد» الذي يعرض على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل البسبوسة بالطريقة الأصلية

مقادير عمل البسبوسة:

سميد.

جوز هند.

قشطة.

بيكينج باودر.

بيكنج صودا.

لبن زبادي.

خطوات عمل البسبوسة بالطريقة الأصلية

الخطوة الأولى: ضعي كل من السمنة والسميد مع جوز الهند والزبادي والسكر واللبن الزبادي والقشطة والبيكنج باودر والبيكنج صودا.

الخطوة الثانية: اخلطي جميع المكونات معا جيدا.

الخطوة الثالثة: ضعي مزيج البسبوسة داخل صينية في الفرن مدهونة بالزيت.

الخطوة الرابعة: توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ثم اتركي البسبوسة حتى تمام النضج، وبعد إخراجها من الفرن، اتركيها جانبا حتى تبرد، وقدميها لأطفالك وأسرتك.

أسهل طريقة لعمل البسبوسة بالزبادي

مكونات البسبوسة بالزبادي:

كوب سميد ناعم.

3/4 كوب لبن زبادي.

كوب زبدة طرية.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب ونصف شربات حلويات.

ربع كوب لوز أنصاف غير محمص.

خطوات تحضير البسبوسة:

أولا: امزجي السميد والسكر والزبدة في وعاء بشكل جيد.

ثانيا: أضيفي اللبن الزبادي والبيكنج باودر ويمزج الخليط معا.

ثالثا: ادهني صينية الفرن بالقليل من الزبدة ورشة دقيق، ثم ضعي خليط البسبوسة في الصينية المجهزة وعليها حبات اللوز.

رابعا: ادخلي الصينية في الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 40 – 45 دقيقة حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي.

خامسا: اخرجي الصينية من الفرن وضعي عليها الشربات البارد وهي ساخنة، ثم اتركيها لتبرد مدة 10 دقائق ثم تقطع وتقدم دافئة أو باردة حسب الرغبة.