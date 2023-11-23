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الآي لاينر يتألق بلون القرفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

يتألق الآي لاينر بلون القرفة في شتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة طبيعية تتسم بالدفء والهدوء.

وأوضحت مجلة "Elle" أنه بلون القرفة يتألق بلون بني متوسط، مشيرة إلى أنه يمتاز بطابع ناعم ودافئ ويمنح البشرة الفاتحة مظهراً يشع نضارة وحيوية، كما يمنح العيون المتعبة مظهراً مشرقاً ويجعل الصغيرة منها تبدو أكبر حجماً.

وأضافت المجلة أنه يغازل في المقام الأول العيون الزرقاء، ويبدو رائعاً مع العيون ذات اللون الأخضر أو البني أو العنبري.

مكياج سموكي

وأوضحت المجلة أنه يمكن وضعه على خط الرموش العلوي أو السفلي، مشيرة إلى أنه يبدو في قمة الجاذبية والسحر في إطار مكياج العيون "السموكي"، بالاشتراك مع ظلال الجفون، التي تتألق بدرجات البني، أو الذهبي، أو البرونزي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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